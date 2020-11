Salva Ruiz cambia de hábitos para prevenir lesiones

En el fútbol actual todo se mide al milímetro, todo se estudia para intentar mejorar el rendimiento. Salva Ruiz tuvo la pasada temporada algunas lesiones que le impidieron tener continuidad. Esta campaña también ha tenido alguno problemas musculares. El lateral, junto a los servicios médicos, ha puesto en marcha algunos cambios en su día a día para intentar reducir el número de lesiones y poder tener un mejor rendimiento sobre el terreno de juego. “Llevo plantillas desde hace un par de semanas, que antes no las llevaba. Realizo algún trabajo aparte del grupo de fuerza y carrera. En la alimentación, ya me cuidaba pero he intentado darle una vuelta de tuerca y llevarlo más al límite, entre comillas”.

En el pasado, Lassad también siguió un plan específico de trabajo y mejoró mucho a nivel muscular y su número de lesiones por temporada descendió bastante. Salva es un futbolista que tiene la total confianza de Fernando Vázquez y todo lo que sea poder contar con él será una gran noticia para el técnico

VALÍN SUPERA UN ESGUINCE

El canterano ya trabajo junto al resto de sus compañeros en la vuelta al trabajo del equipo después de disfrutar de un día de descanso. Valín se perdió el partido contra el Guijuelo por un esguince de tobillo pero ya estará a disposición de Fernando Vázquez para jugar el domingo ante el Racing de Ferrol en Riazor. Estuvieron al margen Bóveda y Keko. El atacante terminó el encuentro de la pasada jornada con molestias en el gemelo aunque en principio no revisten importancia pero no quieren sustos y ha empezado la semana a menor ritmo.

El conjunto blanquiazul afronta dos jornadas ante los rivales, en teoría, más fuertes del grupo. Después de jugar el domingo contra el Racing en Riazor, visitará el sábado cinco de diciembre al Pontevedra en Pasarón desde las cinco de la tarde.