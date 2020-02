Sabin Merino: “No soy mejor o peor si no marco”

Sabin Merino le quita hierro a la derrota sufrida ante el Zaragoza y confía en que el Deportivo siga en la buena línea de resultados ante el Lugo. “Sabíamos que iba a llegar la derrota. Hay que sacar lo positivo y seguir en la línea en la que estamos. Tenemos que tener claro el objetivo de dónde venimos y hace dos meses era casi impensable. Hay que tener cautela”, explicó el vasco, que destacó también la trascendencia del encuentro del domingo. “Desde que llegué todos los partidos se han jugado como finales. Necesitamos victorias para lograr el objetivo. Son todo finales para lograr cuanto antes los puntos que necesitamos. El Lugo es un equipo muy difícil, tienen buenos jugadores y será un partido duro”.

Sabin Merino había marcado en sus primeros cuatro encuentros como deportivista, pero desde su lesión no ha vuelto a ver puerta. “En algún momento tienes rachas muy buenas y luego se frenan pero no soy mejor jugador o peor si no las meto. Un delantero tiene que hacer muchas cosas y luego si mete es un plus”, señaló.

Dos de los tantos encajados contra el Zaragoza nacieron a la salida de saques de esquino sacados en corto. “Cuando la cosa va bien, nadie habla de la estrategia. Es normal ahora que se hable. Toda forma de defender tiene su lado positivo y sus riesgos. Hay que pensar que lo hemos estado haciendo bien. Nunca sabes qué te condena. Igual si no sacan en corto, también nos hubiesen marcado”, comentó el atacante llegado desde el Leganés.

Con respecto a las últimas actuaciones arbitrales, Sabin Merino declaró: “No hay que echarle la culpa a los árbitros de lo que nos pasa. No creo que hayan sido decisivos en las derrotas. Muchas veces pensamos que las tarjetas que nos sacan no son justas y luego lo ves en frío y sí lo es. No creo que nadie esté en el radar de nadie”.