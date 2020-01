Sabin Merino: "Ha sido llegar y besar el santo"

Sabin Merino se ha mostrado muy feliz en su presentación como nuevo jugador del Deportivo de La Coruña, esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo. El futbolista, de 28 años llegado desde el Leganés, debutó ayer ante el Racing de Santander y lo hizo anotando el primer tanto blanquiazul. “Estoy muy contento de estar aquí, de debutar ayer, tener la suerte de marcar y ayudar a que el equipo gane. Ha sido llegar y, como suele decirse, besar el santo. Creo al cien por cien que esto se puede sacar adelante”, declaró.

El futbolista vasco no disfrutó de continuidad con el Leganés. Solo disputó 291 minutos en la campaña 2018-19 y en el primer tramo de la 2019-20 había tenido presencia en solo dos encuentros. “Al final no es fácil estar sin jugar. Te preguntas muchas cosas, dudas de ti, dudas de todo y desde que se mantuvo el contacto con el Dépor, ellos han creído ciegamente en en mí y eso es algo que tengo que agradecer muchísimo”, comentó el atacante.

Sabin Merino reconoció que no tuvo dudas en sumarse al proyecto deportivista. “Richard (Barral) lo primero que me dice es que me quieren ya para estar disponible ya. Entonces con eso a mí ya me convenció. No me hacía falta más”, aseguró.

El Deportivo de La Coruña logró ante el Racing de Santander su tercera victoria consecutiva y el domingo recibirá en el estadio de Riazor al líder de la categoría, el Cádiz, a las 16:00 horas. “Este equipo puede competir contra cualquiera. El Cádiz es el líder en estos momentos, pero por plantilla y jugadores no creo que sean mejores que nosotros”, finalizó el vasco, que ha firmado hasta 2022 si el club mantiene la categoría.