Sabin Merino apunta al Deportivo-Girona

Sabin Merino tiene muchas opciones de estar disponible para Fernando Vázquez en el Deportivo-Girona del próximo viernes en el estadio de Riazor. El delantero fue baja en el encuentro ante el Alcorcón por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha pero ya se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros. Los jugadores que no fueron titulares en Santo Domingo hicieron una sesión más intensa y Merino completó el entrenamiento y acabó con buenas sensaciones. Si durante los próximos días sigue así, el punta puede estar en disposición de entrar en la lista de convocados para medirse al cuadro catalán.

El vasco fue uno de los fichajes del Dépor en el mercado de invierno y ha marcado en las cuatro jornadas en las que ha jugado. El conjunto coruñés buscará su octava victoria seguida para seguir alejándose de la zona de descenso. Tras los resultados del fin de semana, el Dépor está cuatro puntos por encima de la zona peligrosa.

Las buenas noticias en la enfermería afectan también a Salva Ruiz. El lateral izquierdo, aún de baja médica, también se ejercitó a las órdenes del entrenador. En las últimas jornadas, Mollejo está actuando como carrilero zurdo.

BEAUVUE, NO

El delantero de Guadalupe, llegado del Celta en el mes de enero, no saltó al terreno de juego en la primera sesión de la semana. Ya no estuvo en Alcorcón por molestias. Iba a ser titular en Santo Domingo, pero su baja de última hora hizo que Koné estuviese en el once inicial. El marfileño marcó el gol de la victoria en el minuto 92 después de un buen centro de Keko Gontán. En cuanto a Dani Giménez, continúa son su proceso de recuperación de sus molestias en el pubis. La idea sigue siendo que esté bajo palos el viernes.