Sabin: “A un jugador no se le puede medir cuando no tiene continuidad”

Sabin Merino ha disputado dos partidos con la camiseta blanquiazul y ha marcado dos tantos. “Son dos goles muy importantes para mí y, por suerte, han sido muy importantes para el Depor. Han servido para conseguir seis puntos y estar fuera de los puestos de descenso. Ahora el vestuario parece otra cosa. Tenemos una plantilla muy competitiva y hay que ser ambiciosos también”, señaló el atacante en zona mixta.

El futbolista llegado desde el Leganés acumulaba solo 369 minutos en liga en temporada y media con el conjunto de Butarque. “Ya lo he dicho más de una vez, que a un jugador no se le puede medir cuando no tiene continuidad y menos o un delantero. Al final se mide cuando le dan confianza, oportunidades y es verdad que luego hay que aprovecharlas”, declaró.

Con respecto a los futbolistas blanquiazules que están en la rampa de salida, Sabin Merino señaló: “El fútbol tiene estas cosas. Yo he vivido las dos partes. Quizás ahora esté en el lado positivo, pero hace unos días estaba en el negativo. Lo que tiene que hacer uno es trabajar para él mismo y estar bien preparado para cuando llegue la oportunidad”.

El delantero vasco destacó la ayuda de la afición blanquiazul. “Los dos partidos que llevo aquí la afición ha estado con nosotros a muerte y nos ha dado ese plus que también hace falta muchas veces a los jugadores”, apuntó.

Merino habló también del buen ambiente que se vive en el vestuario. “Sí que es verdad que yo no he estado en el momento de bajón. Al final, conozco a varios compañeros que me transmitieron que en su día estuvieron bastante bajos mentalmente, pero desde que he llegado, el equipo parece otra cosa. Hay una plantilla muy buena, unos jugadores de mucha calidad y eso se nota muchísimo en el campo”, finalizó.