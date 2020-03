Sabin: “El club habló con los capitanes y les comunicó que no iba a haber ningún ERTE”

Sabin Merino explicó que la plantilla ha recibido ya un mensaje del Deportivo de La Coruña ante la situación actual que atraviesa el país. El primer equipo no se verá afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, pero sí tendrán que mantener una conversación con miembros del Consejo de Administración para estudiar las opciones, y entre ellas está la de un descenso en los salarios. “En un principio el club habló con los capitanes y les comunicó que no iba a haber ningún ERTE. Pero la liga y los clubes siguen manteniendo reuniones y es un poco incertidumbre lo que vaya a pasar. El club nos comunicó que iba a hablar con nosotros esta semana para valorar un poco las distintas opciones que se plantean”, declaró el delantero vasco.

Con respecto a lo que puede suceder con el campeonato liguero, el atacante señaló: “Es un tema complicado. A día de hoy creo que lo más justo para todos es que la liga termine. Creo que terminarla en los plazos previstos es imposible y que tendremos que jugar en otras fechas. Una vez decidido esto, si se alarga más del 30 de junio, lo más justo para todos sería llegar a un acuerdo en el que los jugadores que terminan contrato y están cedidos puedan seguir aquí para terminar la temporada. Pero al final estamos hablando de algo que no sabemos y ya veremos como termina”.

Sabin Merino finalizó el último partido disputado con una pequeña rotura fibrilar de la que ya se encuentra recuperado. “En el partido del Almería tuve problemas físicos, me hice una pequeña rotura en el isquiotibial, y sí que es verdad que por suerte he tenido mucho tiempo para recuperarme y dentro de lo que cabe los plazos han sido muy largos y me encuentro bastante bien. Quizás la carga de partidos me había hecho tener esas pequeñas molestias y tener estos plazos de recuperación tan largos me beneficia”.

El vasco realiza sus ejercicios diarios en su vivienda en A Coruña. “En su día hablé con mis padres y pensamos que lo más prudente era que me quedase aquí. Al final no son vacaciones. Creo que es muy necesario crearse unas rutinas diarias y nosotros tenemos que mantenernos lo más preparados posibles para cuando esto termine”, concluyó.