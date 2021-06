“Saber competir con la máxima exigencia es parte de la formación”

“No sólo el partido de ayer (por el del domingo). En los partidos que te juegas cosas, el futbolista se ve más o menos afectado. Eso es parte de la formación, saber competir en la máxima exigencia. Que el jugador sea más competitivo y sea capaz de afrontar estas situaciones este tipo de retos en las mejores condiciones posibles y sea capaz de mostrar todo el fútbol que tiene”. Es la reflexión de Óscar Gilsanz, entrenador del Deportivo juvenil de División de Honor, tras clasificarse para la Final a 4 de la Copa de Campeones. Los blanquiazules vencieron a Las Palmas en los penaltis, después de ganar 2-1 en Abegondo y perder por idéntico resultados en Canarias.

El club quiere hacer una clara apuesta por la cantera y por la gente de la casa. En ese proceso de crecimiento, los jugadores necesitan este tipo de encuentros y eliminatorias. Los nervios, la presión... el saber que cada pase es decisivo, que cada control puede decidir el resultados, son aspectos imposibles de entrenar si no se viven en duelos oficiales. Y no todos los jugadores responden igual: “Futbolistas con mucho fútbol no son capaces de desarrollarlo en determinadas circunstancias, y en edad juvenil, última etapa de la formación, es muy importante saber jugar este tipo de partidos”. En ese sentido, la respuesta que tuvieron los hombres del equipo coruñés en la tanda de penaltis es para enmarcar: tranquilidad en los lanzadores y aplomo en el portero. Brais detuvo dos penas máximas y fue uno de los héroes.

El jueves, en Marbella, les espera el Real Madrid en semifinales a partir de las 19 horas: “Es un equipo de lo más duro que nos podemos encontrar. Estamos en fase de estudio de lo que nos podemos encontrar pero yo confío en mis jugadores, y con ganas de seguir defendiendo este escudo y este club”