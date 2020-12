Rui Costa: “La plantilla que está es la que queríamos y podemos ascender con ella”

Rui Costa espera que el año 2021 le traiga más protagonismo como futbolista blanquiazul y pueda aportar su granito de arena a la consecución del objetivo del ascenso que persigue el Real Club Deportivo de La Coruña. Hasta ahora, únicamente ha disputado 84 minutos, repartidos en cinco partidos de los ocho transcurridos hasta ahora. “Han sido unos meses difíciles porque no entrenaba desde hace tiempo. Después, cuando empecé, me lesioné y tuve que estar parado un mes más. Ahora estoy cogiendo mejor forma para ayudar a mi equipo y estamos trabajando para seguir. Me estoy encontrando mejor y quiero seguir yendo a más”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El delantero luso entiende el nivel de exigencia que hay en un club como el herculino. “Para el aficionado es siempre bueno ganar por cinco o seis goles pero eso no es posible, que hay partidos que tenemos que ganar 1-0 y sufrido y hay partidos que vamos a empatar. El fútbol es así y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y al final trabajar para ascender. Como en cualquier otro equipo, los aficionados quieren lo mejor para el club y nosotros estamos aquí para hacerlo”.

El 1 de enero se abrirá el mercado invernal de fichajes, pero Rui Costa considera que la plantilla blanquiazul ya es muy completa y que está perfectamente capacitada para conseguir el objetivo. “La plantilla que está es la plantilla que queríamos y creemos que podemos ascender con ella, pero de salidas y entradas no sabemos nada y tampoco nos interesa. Por eso que estamos juntos en el vestuario y en el campo y trabajando juntos”, explicó el atacante luso de 24 años, llegado el pasado verano.