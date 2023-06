Rueda de prensa de Rubén de la Barrera

¿Cómo ve ahora la eliminatoria?

El contexto ha variado. Al inicio estaban ellos ligeramente por delante. Ahora estamos nosotros ligeramente por delante. La condición de visitante nos tiene que espolear. Nos tenemos que mantener estables a nivel emocional y táctico. Confianza máxima y la sensación de que pasar sería un espaldarazo anímico muy muy importante

Eliminatoria abierta. No es pensar en las consecuencias de la clasificación. Queremos pasar sí o sí. La temporada no se puede acabar el domingo bajo ningún concepto.





Colas de la afición para conseguir entradas

Increíble. Dentro de los millones motivos que tenemos, uno de los principales es la gente. Gente que no duerme y pasa la noche allí es admirable

Fuera de casa. Tipo de partido

Sólo tengo una mirada: hacer el mejor partido para ganar. Lo hecho antes no juega ni compite. Es otro contexto, es play off, una final. Queremos ir allí a mandar, que se encuentren incómodos. Ocurrirá que haya momento en que nos carguen el área y tendremos que defender el área. No vamos a especular. Si hacemos eso, lo normal es que el resultado no te favorezca. Hay que evitar que nos hundan y nos meten cerca de nuestra portería.

Si vamos a ver qué pasa o a evitar daños, nos empezamos a desnaturalizarnos. Hay que ser muy bueno para ser otros y nosotros tenemos que ser muy buenos en ataque y en defensa.

La presión alta es otra forma de ataque porque recuperas próximo a la portería rival y tenemos jugadores determinantes. Es algo que debemos aprovechar. Es complicado estar ahi arriba durante noventa minutos. También tendrá que ver con su propuesta, si son capaces de superar esa presión o cambian y entonces la importancia la tiene la disputa y el segundo balón

Son partidos para equipos y jugadores de verdad. Hay que mostrarse estables, que la pelota no nos queme. Si superamos la primera presión les vamos a hacer daño

Defender

En situaciones que al Dépor nos obliga a defender en medio campo que se vean once jugadores en la foto. El problema es que el equipo se alargue y se desajuste. Tanto en campo contrario como en el propio el equipo tiene que funcionar como uno. Todos en la foto.

Castellón

La esencia la van a mantener. Un matiz puede ser la altura de la última línea, que sean más presionantes. Eso lo tenemos previsto.