Rueda de prensa de Óscar Cano (Deportivo)

Lucas Pérez quiere estar

Es una gran noticia. Su predisposición es absoluta a ayudar y a querer estar. Sabe la trascendencia que tiene el partido y la que tiene él para el equipo. Veremos cómo pasa las próximas horas y, entre otros, decidiremos si puede viajar, cuánto puede jugar y si puede hacerlo de inicio. Es una buena señal que ayer completase la sesión. Hay un proceso inflamatorio aún y una adaptación a la máscara. Hay variables que pueden influir para estar o no estar.

Es una persona que siempre quiere y que le encanta el fútbol. Se pasa el día hablando de fútbol. Juegan al Fantasy y se lo pasa bomba. Le encanta competir. En ese sentido no me extraña. Tendremos que ver qué dice él y los profesionales

Batman y Robin, un Dépor sin sus goleadores

No creo que me haya pasado y, sobre todo, con este tipo de dolencia. No es normal tener a los dos máximos goleadores con la misma dolencia y que es tan rara en el fútbol. Creo que Lariño decía el otro día que no le había sucedido. Es raro pero hay que gestionar de la mejor manera

Máscaras

Todo lo que es añadido y antinatural es molesto. Hay una adaptación también a la tensión. Son lesiones parecidas pero, en gravedad, no tienen nada que ver. Quiles está más fastidiado. Va bien y va teniendo buenas sensaciones y está en los tiempos que se marcaron.

Antoñito no tiene rotura

Cuando es una lesión muscular hay menos riesgo que la de Quiles o Lucas. Abrir una fractura sería un paso atrás muy importante. En el caso de Antoñito, hoy hará cosas y es un chico que recupera rápido. No ha habido rotura y serán las pruebas médicas y su evolución la que lo determine,. No hay rotura y depende mucho de las sensaciones. Quedan dos sesiones de entrenamiento

Problemas fuera de casa

En primer lugar, fuera hemos cambiado mucho. Sui los camvios tienen que ver con cosas raras, no lo veo. Hay que hacer cosas naturales para que los jugadores hagan lo que saben hacer.

Trilli ya se entrena

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuando te ataca un virus te deja destrozado. Ha pasado ocho días muy malo. Durante la semana ha entrenado pero no le ves esa energía que tienen habitualmente los chicos. Va estando mejor, sin más. Es normal dentro de la recuperación este tipo de procesos

Pepe Sánchez

Nos puede dar esa variabilidad. Pepe puede jugar de lateral. En el Granada siempre lo recuerdo como lateral derecho. Tenemos la posibilidad de tener un central como siempre y un lateral con otras características porque vienen partidos donde hay que hilar muy fino. Es morir o matar

Ratificación de Couceiro

Todo el mundo necesita el cariño de la gente pero aprendí que esto es así. En un restaurante de Castellón, pañuelo en mano, Óscar Cano lalala. Seguro que algunos luego estaban de acuerdo con mi destitución. Yo quiero que el equipo ascienda, por la vía rápida o la otra. Se respeta la opinión y recibir el cariño de la gente con la que comparto espacio siempre es agradable

Ascenso directo

Está muy difícil. El sábado nos desilusionamos un poco todos porque nos pudimos poner muy cerquita del líder pero el fútbol está lleno de sorpresas L que no quiero es que por no hacer lo nuestro los otros tropiecen. Tenemos que ir a ganar y pensar solo en Linares. Tenemos jugadores con molestias y no pensamos en guardalos para un hipotético play off. Tenemos la esperanza intacta pero sabiendo la dificultad que tiene. Y luego, no es lo mismos cuarto. Durante la temporada las credenciales son de ser equipo poderoso en casa, por lo que conviene jugar el segundo partido en casa. Por eso, se pelea en quedar lo más arriba posible. Si en esa pelea el resto no hacer su trabajo y hay sorpresa, pues mejor que mejor. Intentaremos hacer el pleno y, a partir de ahí, veremos lo que ocurre

Linares

Tiene facilidad para hacer gol. Es un f´fútbol que está muy construido, muy vertical, con buenos jugadores en los espacios intermedios, con buen pie. Y atrás gente experta. Equipo muy completo. Y tiene un entrenador, y no es porque sea mi amigo, que ha vuelto a demostrar que es capaz de hacer un equipo muy competitivo. Es verdad que encaja mucho goles, producto de ser un equipo que va arriba. Se merece estar ante esta nueva oportunidad de hacer play off