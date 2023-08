Rueda de prensa de Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo

SALVA SEVILLA

“Jugador mucho más que contrastado. Su carrera habla por sí sola. En los últimos años es un experto en ascensos. Calidad indudable y que nos puede aportar mucho”

“Algún pequeño altercado o discusiones tenemos todos...viene con toda la ilusión de sumar y aportar su granito de arena. Estoy convencido de que no habrá ningún problema”

Estado físico: “Habrá que verlo. Viendo su carrera es un profesional pero seguro que dos o tres semanas necesitará”

MERCADO

“En alguna posición podemos completarnos. Algo por dentro. La pretemporada y el primer partido te hace ir conociendo la plantilla y por dentro quizá hay alguna posición que no está doblada y si cae un jugador que no tengamos uno del mismo nivel. Tenemos la obligación de hacer la plantilla más completa posible. El objetivo es uno y no podemos desviarnos de ahí”

Delantero: “Barbero, Lucas, Davo y Martín Ochoa. Creo que estamos cubiertos en esa posición y no me preocupa”

LUGO

“En los inicios todos estamos por hacernos, pero conociendo al mister y viendo la primera jornada nos pondrán la cosas difíciles. Asumo la dificultad y más de un equipo que acaba de descender y tiene el mismo objetivo que el nuestro

PORTERÍA

"Tengo claro quién jugará.

RAYO MAJADAHONDA

“Tuvimos más situaciones de gol de las que pensaba durante el partido. Si somos capaces de mantener ese balance de ocasiones a favor y en contra, nos irá bien”

FUERA DE CASA

“Si lo conviertes en obsesión, malo. Iremos a por los tres puntos en Lugo”