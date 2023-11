Rueda de prensa de Imanol Idiakez

COPA DEL REY

“Con la idea de pasar. Somos el Dépor y cada partido es un oportunidad de ganar”

“Haremos modificaciones pero con la intención de ganar. El tema físico me va a condicionar. Mañana jugará Germán”

CAMBIOS EN EL ONCE

“Habrá cambios pero presentando un equipo par competir. El año pasado, el Dépor cayó en Guijuelo. Habrá dificultades pero la gente que salga quiero que salga de verdad y que pasemos ronda. No se me pasa otra cosa por la cabeza”

“Los futbolistas saben que cuando no te toca entrar te toca apretar en los entrenamientos y los que salgan mañana, lo que se suele decir, que toquen a la puerta. Valcarce, Davo, futbolistas de la parte de arriba... jugadores que han tenido menos minutos en los últimos partidos mañana es una buena oportunidad para hacer un buen partido y hacerme dudar a mi”

BAJAS

"Hugo no va a ir porque no se ha recuperado del golpe. Jaime tampoco pero ambos tienen opciones de estar el fin de semana. José Ángel está sancionado y Balenziaga tampoco porque quiero que se quede aquí y trabaje”





FABRIL

“Hay que tener en cuenta la reglamentación pero mi idea sí es dar opción a los jugadores que están con nosotros”

COVADONGA

“Equipo que el año pasado subió de primero. Quiere jugar. Quizá ahora les han penalizando las pérdidas y están jugando un poco más directo"

NÁSTIC

“Hicieron 20-25 minutos buenos y nos quitaron la pelota. Venía líder y lo demostró. Lo reseñable es la reacción nuestra. La segunda parte es muy buen. Los rivales juegan. A veces se lo digo a mi cuerpo técnico: no se si me preguntarán por los rivales, porque aquí a veces parece que el rival no juega. Esto es un juego de dos y a veces el rival te lo pone complicado”

Escucha el análisis del partido en El Vestuario de Liaño: https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/deportes-coruna/audios/vestuario-liano-20231031_2382244