Rueda de prensa de Idiakez

SEMANA DE TRABAJO

Una buena noticia que tengamos a la gente, quitando lo de Davo. Semana corta y hoy tuvimos que acortar un poco porque el campo se ponía peligroso por los resbalones

SANCIÓN A DAVO

Es una pena que un futbolista no pueda ejercer su trabajo por una acción que es una tontería,de patio de colegio. Tenemos que acatarlo, nos guste o no

LUCAS

Todos sabíamos el potencial de Lucas y no lo va a dejar de tener. Como el resto del equipo, hemos pasado una travesía en el desierto, sufriendo porque las cosas no salían como queráimos pero se ha mantenido Lucas de pie, ha trabajado como el que más y los resultados acaban llegando

¿POR QUÉ LA MEJORA?

Todo tiene peso pero me inclino por la energía. Creo mucho en las energías, y la energía que se ha generado alrededor del equipo no se puede medir, no hay GPS que lo mida, no hay nada que lo pueda cuantificar pero creo que es lo más importante en la vida, la energía. Desde hace semanas hay una energía positiva, un viento que nos empuja y tenemos que seguir empujando para que esa energía no cambie.

BARBERO

Tenemos que valorar a Barbe. La lesión ha sido larga y es normal que necesite un periodo de adaptación. Esperaremos para tomar la decisión. Tenemos a Raúl y podemos elegir

Barbero está con algunas molestias, que es normal. Hay días que está mejor y días peor y vamos valorando y tenemos la oportunidad de Raúl

MARTÍN OCHOA

Está en dinámica normal y tenemos que ir valorando semana a semana la mejor decisión. Es futuro y presente y para eso es importante que tenga minutos. Cuando entendamos que no tendrá minutos con nosotros que los tenga abajo

IANO SIMAO

En plena adaptación. Son puestos de responsabiliad. Si un extremo tiene un error no pasa nada. Un defensa te cuesta más. Su mejora está en entender un poco mejor el juego

RIVALES

La semana pasada ya planteamos el partido del Fuenlabrada como el reto ante rivales que en la primera vuelta se nos atascaban. Vamos partido a partidos. Se que echáis vistazos a enero, febrero pero nosotros partidos a partido porque en cada partido cambia todo. El rival e está jugando la vida

BUEN MOMENTO

Creo que cuando todo el mundo es negativo hay que ser positivo y cuando todos son positivos, cautos y tener humildad. Si nos dejamos llevar por el halago nos puede debilitar. El vestuario sabe como es este negocio y el sábado tendremos un partido dificilísimo. Tenemos que estar preparados para hacer un buen trabajo

BALÓN PARADO

Entre el treinta y el cuarenta por ciento de los goles de los equipos en el fútbol profesional. Tenemos grandes lanzadores y rematadores. Van de verdad.

CANTERA

No me ha sorprendido su rendimiento. Desde que llegamos vimos el potencial. El tema de la cantera es trabajar, darles las herramientas para crecer y cuando veamos que están preparados, darles la oportundiad. Abegondo es clave en el presente y en el futuro del Deportivo

VALCARCE Y SALVA SEVILLA

Salav lleva tres partidos sin jugar. Salva me parece un espectaculo como profesional, compañero y futboliosta. No se puede entrenar mejor. Es un diez. Estoy seguro que tendrá minutos. Valcarce tiene una carrera que nadie le ha regalado. No tiene los minutos que le gustaría