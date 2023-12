Rueda de prensa de Idiakez

COPA DEL REY

“En casa, festivo, pueden venir las familias...ojalá pueda ganar el Dépor”

“Es una motivación jugar contra un equipo de superior categoría. Buen equipo, con buen entrenador. Es una motivación para todos. Ojalá hagamos un buen partido y mostrar nuestro nivel”

“Seguro que el Tenerife intenta atacar”

ROTACIONES

“Tenemos que tener en cuenta todo. Rotar no es una palabra que me guste pero si aprovechar la plantilla que tenemos para sacar los partidos adelante. Mañana jugará Mackay”

“Venimos de un partido con exigencia física alta y hay que tenerlo todo en cuenta para afrontar los dos partidos. La prioridad es evitar que haya lesiones”

VICTORIA ANTE EL BARÇA B

“La victoria del domingo al equipo le ha dado alegría y que nos valga para el Sestao. Mañana es un cambio de chip, pero siempre que jugamos en casa queremos darle una alegría a nuestra afición”

“El viaje de satisfacción. Por cómo fue, con ese gol de Davo... en la celebración se pudo ver. Pudimos disfrutar de unas horas de alegría”

SITUACIÓN PERSONAL Y CHARLA CON BENASSI

“Dije la semana pasada y lo repito: no pienso en mi, pienso en el Dépor. Todo lo que hago es pensar en el bien del Deportivo. Tengo la conciencia tranquila por el trabajo y mi ilusión es devolver al equipo donde se merece”

“Dentro estamos muy unidos. Hay un proyecto y una idea, pero en el fútbol hay que ganar cada semana. Siento la confianza y tengo confianza en lo que hace el equipo. El domingo se demostró la idea que tenemos. A partir de que uno hace lo que puede tiene la conciencia tranquila”

LATERAL IZQUIERDO

La lesión de Retu y que Balenziaga tuvo una lesión nos obliga a buscar alternativas y Marotías es una. Tengo que ver con las fichas del Fabril donde encaja

JOSE ÁNGEL

"No le veo especialmente motivado por ser su exequipo. Es verdad que no tenemos un recambio específico pero en Tarazona Jaime hizo un buen partido2

DANI BARCIA

"Un chico que está en proceso de crecimiento. Hace un buen trabajo en el día a día y es verdad que no está teniendo muchos minutos y que en algunas decisiones le he puesto en dificultades. No está teniendo los minutos de competición recomendables pero lo que veo es progresión"