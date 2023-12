Rubén López: “O seguinte soño que teño é chegar a Primeira con este escudo”

Rubén López (Silleda, 26 de agosto de 2004) vén de asinar o seu contrato de renovación co Deportivo da Coruña até 2028. “Acabo renovando no equipo que quero. Estou moi contento aquí, moi ilusiado. Estou moi feliz de poder seguir catro temporadas máis e ogallá que sexan outro par máis. Este era un soño cumprido, e agora o seguinte soño que teño é chegar a Primeira División. Como calquera rapaz que empeza xogando o fútbol, pois chegar a facelo con este escudo, con esta camiseta”, indicou na cidade deportiva de Abegondo.

O mediocentro galego chegou ó clube branquiazul na tempada 2019/2020, cando se incorporou ao Cadete A. Agora é titular co Fabril na Segunda RFEF e adestra de forma habitual co primeiro equipo. Debutou co Deportivo o 5 de novembro no encontro contra o Real Unión de Irún. “Dende que cheguei ao primeiro adestramento co primeiro equipo acolléronme da mellor maneira posible e así todo é máis fácil. Eu, como son mediocentro, tento guiarme polos que xogan nesa posición, como Salva Sevilla, José Ángel, Villares. E apóianme sempre. Sobre todo José Ángel, no partido de Copa, que sí que estaba bastante nervioso, estivo tirando de mín todo o partido, e como se fora un rapaz agarrado da súa man. E Salva Sevilla, nos adestramentos, tentamos falar, el explícame cousas, axúdame e cóntame anécdotas”, comentou.

Rubén López amosouse moi agradecido co corpo técnico que lidera Imanol Idiakez. “O míster e ó corpo técnico quería darlle as grazas por facerme debutar, por contar conmigo día a día, e dende aquí defendelo e apoialo porque me parece un tío encantador, de moi bo trato e moi bo adestrador”, explicou o centrocampista de Silleda.