Rubén Díez, sobre Villares: “Cuando está en el centro del campo se nota mucho”

Es uno de los debates en el deportivismo en las últimas semanas. La decisión de Óscar Cano de situar a Diego Villares como lateral derecho ante la lesión de Antoñito ha provocado que el gallego deje su lugar habitual en el centro del campo, donde había brillado en los últimos encuentros de 2022 y que Trilli, el otro lateral derecho de la plantilla, no haya participado en las dos jornadas iniciales de 2023. Rubén Díez habla de esta situación:“A Villares, lo pongas donde lo pongas, cumple, por sus condiciones físicas y su capacidad. Ha sido un poco parche en los últimos partidos pero en el medio campo se nota porque abarca mucho y tiene una facilidad para robar balones que ya quisiéramos otros”. El exjugador del Tenerife también se refirió a las diferencias entre el Dépor de Riazor y el Dépor de fuera de casa, sin encontrar la explicación a la distinta imagen del equipo: “ Es verdad que hay diferencia entre como presionamos en casa y fuera pero la idea es la misma. El otro día queríamos hacer una presión alta porque si no sabíamos que nos meterían atrás, pero no supimos hacer la presión al ta bien y nos obligó a defender más atrás. No sabría decirte el motivo de por qué presionamos más arriba en casa”.

Rubén Díez estuvo unos días sin entrenarse con el grupo por culpa de una gastroenteritis . El medio reconoce que sí lo notó durante el duelo en Alcorcón: “Me pegó bastante fuerte y en los dos entrenamientos fuertes no estuve. En el partido es verdad que físicamente se me hizo un poco largo. Hubo días que no 'pude ni comer pero en los últimos días la alimentación fue normal y no es excusa”

El Deportivo inicia la segunda vuelta el sábado en Riazor ante el Rayo Majadahonda. Mackay por sanción, además de Raúl Carnero y Svensson por lesión, son bajas seguras. Cano estará pendiente de la evolución de Antoñito para conoce