Rubén Díez, sobre el Córdoba: “Ni antes eran los mejores ni ahora los peores”

El Deportivo recibió el pasado sábado al Ceuta, un equipo que pelea por no descender pero que es el mejor equipo de la segunda vuelta, y que se presentó en Riazor después de trece jornadas sin conocer la derrota. Los blanquiazules ganaron 1-0 en un duelo donde, sobre todo en la primera parte, le costó encontrar huecos en la defensa rival. Este domingo toca un poco a la inversa: un Córdoba que busca el play opff pero que sólo ha vencido en dos choques de los últimos 17. Los andaluces empezaron la temporada intratables, siendo un líder destacado. Ahora parecen todo lo contrario. De todos modos, Rubén Díez no se fía y avisa del potencial del rival: “Claro que sorprende., Cuando un equipo empieza tan bien la liga... la racha del Córdoba era inaguantable pero nadie se podía imaginar que no fuesen a levantar la cabeza y aún así estás con opciones de entrar en play off. Ni antes eran los mejores ni ahora los peores. Será un equipo complicado. Sus opciones de play off pasan por nuestro partido y el que tienen entre semana contra el Racing”

Rivales para el ascenso directo

El centrocampista considera que, a estas alturas de la temporada, no se puede descartar a ninguno de los cuatro que están en la parte alta de la clasificación. Alcorcón, Real Madrid Castilla, Dépor y Racing están separados por cuatro puntos, teniendo los ferrolanos un partido menos. Díez no quiere hacer predicciones sobre las victorias que harán falta para ser campeón: “Cuentas no hemos hecho ni creo que debemos hacerlo. Estos partidos lo van a marcar todo, por la dificultad de los rivales porque son con los que nos estamos jugando todo. Estos tres partidos van a marcar todo pero todo empieza por este domingo en Córdoba. El equipo está ilusionado y queremos traer los tres puntos”. Y es que después de este fin de semana, el Dépor recibe al Alcorcón en Riazor y viaja de nuevo a Andalucía para medirse al Linares en Linarejos, otro equipo que busca entrar en las eliminatorias por el ascenso.

Reconoce que ha pasado por malos momentos

Incluso Óscar Cano lo llegó a dejar en el banquillo en alguna ocasión. El ex del Tenerife es una pieza básica para el preparador blanquiazul, pero ha estado varias jornadas por debajo del excelente nivel que ha mostrado en otros momentos del curso. El futbolista reconoce ese bajón: “Como reconocí hace un tiempo, no me encontraba bien del todo. Ahora llevo un par de partidos que poco a poco me voy encontrando bien a nivel físico. Cuando tu no estás bien físicamente es difícil rendir al máximo”

Entrenamiento en el estadio de Riazor

La plantilla cambió la ciudad deportiva de Abegondo por Riazor. Cano deberá modificar el once titular ante la baja por sanción de Lucas Pérez. Svensson se perfila como su sustituto. El técnico recupera a Raúl García Carnero, ausente ante el Ceuta por su expulsión contra el Racing de Ferrol. Pepe Sánchez está en la última fase de la recuperación de la rotura de fibras que se prdoujo contra el Celta B.