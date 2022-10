Rubén Díez: “Lo preocupante sería no hacer ocasiones”

El Deportivo no termina de arrancar y se miran los números para explicar los motivos. Los blanquiazules, tras la derrota ante el Real Madrid Castilla, están fuera de los puestos de play off después de nueve jornadas disputadas. Un vistazo a las estadísticas en la áreas: en la propia, el Dépor sólo ha dejado la portería a cero en dos ocasiones, en Mérida y en el 0-0 frente al Rayo Majadahonda que le costó el puesto a Borja Jiménez. En la contraria, hasta once equipos marcar más que los coruñeses, que llevan diez tantos. Rubén Díez no se muestra preocupado por esa falta de gol: “Lo preocupante sería no hacer ocasiones. Teniendo cuatro o cinco por partido lo lógico es que acaben entrando por la calidad que hay”. “Hace dos partidos hemos tenido un cambio de entrenador y ha dado un paso adelante. El no conseguir la portería a cero es un lastre pero también hay que ser realistas. Los dos últimos partido las ocasiones de gol están llegando. Hay que tener la tranquilidad de seguir en la linea delos dos últimos partidos. Tenemos que seguir enfocados en las cosas que están bien”.

Sobre el duelo del pasado domingo, el centrocampista, aun viendo el partido de forma positiva, no ve todo tan bonito como lo proyectó Óscar Cano: “Después de ver el partido repetido y analizarlo está claro que tenemos cosas que mejorar, pero igual que el partido anterior. El otro día se hicieron cosas bien. Ciertos detalles que no cayeron de nuestro lado marcó el partido. Hay que seguir trabajando”.

El Racing de Ferrol está ya a ocho puntos, pero Rubén cree que hay tiempo más que suficiente para revertir la situación: “Nos guiamos por los resultados del Racing o el Córdoba y estoy convencido de que no estarán toda la temporada al mismo ritmo. Tenemos la experiencia del año pasado. Todos los equipos tienen una mala racha y nosotros la hemos pasado ya. Cuando otros equipos se dejen puntos, ahí es cuando nosotros esperamos estar más arriba”