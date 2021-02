Rubén de la Barrera repasa la actualidad del Deportivo

Racing de Ferrol

Es un equipo al que me he enfrentado en bastantes ocasiones y alguno de los jugadores siguen en el equipo. Cristóbal tuvo el partido de Santiago. Buena presión y si no estás al cien por cien lo pagas. Nos van a venir a buscar seguro y hay que estar enchufadísimos

Victoria contra el Guijuelo

Tiene que ayudar. Las cabezas necesitaban una victoria. Nos tocó vivir esos doce últimos minutos en ese contexto de necesidad y miedo. Esto tiene que ayudarnos de cara al partido. Era muy importante el hecho de haber ganado el primer partido

Tipo de partido

Dos equipos que van a querer mandar e imponerse y con buenos jugadores. Cada partido es diferente y tiene sus propios En los defensivo hay que estar atentos. Tienen una presencia física visible. Tenemos que dominar y evitar que ellos corran. Es un rival que exige, pero antes es la respuesta emocional. A nivel emocional y anímico tenemos que ser fuertes.

Importancia del partido

Adjetivos sobran. Es un partido importante. Por ser original, la Super Bowl, pero no es así porque quedan partidos. Nos imaginamos a un Racing muy activo. Espero un partido físico, donde haya mucha lucha.

Borges

Me parece un buen jugador. Las expectativas de la gente las desconozco. Nos da presencia física, continuidad, llegada al área, mucho compromiso, saber estar... hablo del Celso que yo he conocido y con el que yo trabajo

Adri Castro y la cantera

Estoy esperando a que rompan la puerta. Las cosas hay que merecerlas. Tengo mucha confianza en que Adri sea un jugador importante para el Deportivo. Le exijo porque creo que es capaz de ofrecer lo que está ofreciendo multiplicado por diez, y a veces eso atenta contra lo que la gente de fuera pueda decirle en algún momento

Gandoy

Es mucho más de lo que piensa y está lejos de lo que yo creo que es. Es un jugador muy bonito y el paso y la mejora está en que Yago se convierta en un muy buen jugador, y para eso todo el mundo tiene que poner de su parte