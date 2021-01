Rubén de la Barrera: "“La pelota arriba no la lleva la cigüeña”"

“La pelota arriba no la lleva la cigúeña. Eso lo condiciona todo. Atacar de la mejor manera te va a permitir no estar tan expueso cuando pierdes la pelota. ¿Es determinante ese jugador? Claro que es determinante”. Rubén de la Barrera tiene claras las necesidades del Deportivo en estos últimos días del mercado. El club trabaja en la salida de Diego Rolan. Si lo consigue, el técnico reconoce que los dirigentes ya saben sus peticiones: “Si sale gente tiene que venr gente. Está muy claro el tipo de jugador que queremos, pero hasta que eso ocurra el foco debe estar en el partido del domingo”. Además de Rolan, en la Plaza de Pontevedra también valoran la opción de llegar a entendimientos con otros futbolistas para que se ponga fin a su estancia en A Coruña y poder incorporar nuevas caras. En ese sentido, Nacho González o Rui Costa son posibilidades que están encima de la mesa. Se rastrea el mercado para encontrar alguien que pueda organizar el ataque blanquiazul, un fubolista con visión de juego y capacidad para ayudar en la creación del fútbol ofensivo, el gran déficit de lo que llevamos de temporada (siete goles a favor en once jornadas es un dato que habla claro)

Ya llegó Raí, hombre que el entrenador considera polivalente: “Llega bien y en condicoones. Lo veo en cualquiero posición de ataque, tanto por dentro como por fuera”

UNA FINAL

“El domingo solo puede existir un equipo en el campo, hay que morir por el escudo”. Tiene claro Rubén de la Barrera lo que ha y en juego ante Unionistas. Llega el líder a Riazor, con ocho puntos de ventaja sobre los blanquiazules, un Dépor que acumula cinco jornadas sin ganar y sólo ha sumado dos puntos de los últimos quince: “Es una final. Lo tenemos que sacar. Muchas veces el juego te acerca al resultado pero ahora mismo necesitamos resultados”

Para este encuentro, el preparador coruñés cree que podrá incluir en la lista de convocados a Keko Gontán y Uche, que ya han realizado algún entrenamiento con el grupo. Tiene la importante baja de Mujaid, sancionado con un partido por su expulsión frente al Compostela