Rubén de la Barrera da las claves del Deportivo 21/22

El Deportivo 21/22 empieza a tomar forma. La derrota en Soria ante el Numancia (1-0) puso fin a una temporada para olvidar, en la que el objetivo era el retorno al fútbol profesional y en la que se terminó luchando por no descender a la cuarta categoría. Bajado el telón en el césped, toca abrirlo de par en par en los despachos. Lo primero es cerrar de forma definitiva la renovación de Rubén de la Barrera. Ambas partes están de acuerdo en la voluntad de seguir juntas y no se plantean otro escenario. De hecho, el técnico ha dado ya algunas de las claves que tendrá el proyecto de la próxima temporada.

El presupuesto será más bajo. El presidente Antonio Couceiro ha dejado claro que ABANCA reducirá su aportación y que habrá menos dinero para la plantilla. Bajarán los recursos pero el objetivo volverá a ser el ascenso. Por ello, Rubén de la Barrera tiene claro el perfil de futbolistas que necesita: “De lo que se trata es de armar un equipo competitivo que no sienta vértigo inicial por el objetivo y sepa competir bajo un entorno de necesidad y de presión”. El técnico quiere jugadores a los que no les pese la mochila de favoritos ni el escudo al que representan. En es sentido, aunque su continuidad está pendiente de anunciarse oficialmente, el coruñés tiene en mente el proceso de selección que debe seguir el club para confeccionar el plantel: “No por gastar 25 millones de euros el ascenso está garantizado y no por acudir a otro perfil de jugadores, el objetivo se verá imposibilitado. Ahora bien, eso exige conocimiento de la categoría y exige la necesidad de asumir cada uno de los momentos que toque vivir. Por muy bien que arranques, compitas, juegues o por muchos puntos que saques siempre habrá momentos en que uno será propenso a los catarros y hay que estar preparados”.

La Primera División de la Federación estará dividida en dos grupos de 20 equipos. Los primeros ascenderán directos, mientras que del segundo al quinto jugarán un play off para decidir los otros dos clubes que pasan al fútbol profesional.