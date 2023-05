Rubén de la Barrera: “Esto es un reto en toda regla, un reto mayúsculo en mi club”

Rubén de la Barrera afronta con la máxima ilusión su segunda etapa al frente del banquillo del Deportivo de La Coruña. Ha firmado por lo que resta de temporada y una más y su objetivo es luchar por el ascenso a Segunda División. En su presentación de esta mañana en Riazor, el coruñés aseguró que era “un honor estar de vuelta”. “Esto es un reto en toda regla. Y un reto mayúsculo, en mi club además. La ilusión que tenemos y con la energía que llegamos es máxima, total y absoluta, siendo conscientes de lo que queda. Y lo que queda es lo más importante y lo más bonito. Yo soy una persona que intento visibilizar las cosas y eso me lleva a darle importancia a lo que realmente es importante y eso es el día a día. Hilar muy fino en cuanto a lo que se hace, lo que se dice y que la gente llegue a los partidos con las ideas claras porque eso creo que les va a reportar una mayor seguridad. Ojalá la vida me permita ascender con el Dépor. Ojalá. Eso sería lo más maravilloso porque lo bonito para mí no es estar con el Dépor, sino poder ganar y hacer cosas con el Dépor”, aseguró el entrenador, que estuvo acompañado por el presidente Antonio Couceiro, en su comparecencia ante los medios de comunicación.

De La Barrera tendrá tres sesiones de trabajo antes de su primer partido este sábado frente al Algeciras en Riazor. “¿Qué teclas tocar? Tampoco hay mucha historia, el tiempo es el el que es. Como entrenador nos toca adaptarnos y aprovechar todo lo bueno ocurrido con Borja y Óscar y darle algún matiz. Seguramente tendrá que ver también con la presencia de jugadores. Aquí va de reactivarse, de generar buena energia y tirar par adelante. Estos son momentos también de jugadores, de asumir responsabilidad”.

Papel de la cantera

“Ya decíamso en la anterior etapa. Al final esto va de jugadores del Deportivo de la Coruña y si quieres que te sea franco en la respuesta, te diré que el chico joven que esté prparado va a ir para el campo. Yo no voy a esperar”. “Me preguntabas por Mella y por otra gente, toda la gente que venga, aquí no queremos parches. Me preguntas si Mella va a tener la opción de jugar, y tanto que sí. Si no, no estaría aquí”.

Bergantiños y Trilli

Rubén de la Barrera podría dar opciones a futbolistas que hasta ahora han aparecido poco, como Bergantiños o Trilli. “Están disponibles todos y todos tienen opciones de salir al campo. Creo que lo que va a ser determinante en este mometno es hilar muy fino en los planes de partido y las alineaciones. Pero tengo claro que en este momento va de los adecuados. Los que te hagan sentir que estás más cerca de una victoria. Esto es una guerra y, a la guerra, hay que ir con los que están preparados. Y Álex en este caso, es un jugador, con Villares, de los que coincidí en la primera etapa, que no me va a descubrir, una persona que antes de llamarlo, ya está y esa gente tiene que estar siempre”.

El entrenador coruñés también valoró el rendimiento que puede dar Trilli. “Por partes, Trilli es un chico joven, con un potencial tremendo, pero claro, hay que poner en contexto ese potencial y el, con su rendimiento, nos diga si sí o si no, y para eso tiene que jugar. Te aseguro y te garantizo que va a tener opciones y él y su rendimiento, nos van a decir si va a tener más continuidad o no. El chico es dueño de su presente y de su futuro. Un chaval que tiene unas condiciones y un potencial tremendo... ¿Cómo está mentalmente? Tiene que estar hecho una bomba y que se deje de historias. Si efectivamente quiere ser futbolista y aquí se le va a dar la opción de que sea futbolista y él es el que la tiene que coger”.