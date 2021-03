Rubén de la Barrera encuentra el camino

El Deportivo completó contra el Celta B y el Zamora los dos mejores partidos de la etapa de Rubén de la Barrera en el banquillo. Ante el Pontevedra se pudo ver un primer esbozo en los quince minutos iniciales, pero fue en las dos jornadas siguientes cuando los blanquiazules caminaron con paso firme por la senda que ha encontrado el entrenador.

De la Barrera ha ido observando, analizando y tomando decisiones. En sus primeros seis partidos sólo ganó al Guijuelo y el Dépor no dio muestras de mejoría. Al contrario, la caída libre fue imparable y, tras la derrota contra el Racing en A Malata, la sombra de un primer descenso planeó sobre Riazor.

La reacción ha llegado tarde y no ha servido para seguir optando al ascenso, pero el objetivo actual de lograr la permanencia en la Primera División de la Federación ya tiene un método para conseguirlo.El Dépor presiona arriba, roba y no necesita muchos pases para crear una ocasión de gol. Dos de Bergantiños a Keko tras robar el capitán la pelota en campo contrario generaron los primeros dos tantos en Barreriro; una recuperación del propio Keko ante el Zamora fue el inicio de 1-0. el domingo en Riazor A los blanquiazules no les hace falta madurar la jugada, tocar y tocar desde atrás para ir superando las líneas del rival. Robo y pase vertical. “El Dépor no sólo tiene buenos futbolistas, también son ganadores de duelos y no pudimos salir bien con el balón”, indicó David Movilla, técnico del Zamora, a la conclusión del choque del pasado domingo. Ahí está una de las claves. Rubén de la Barrera puede arriesgar en este aspecto porque sus jugadores tiene esa capacidad de ganar el duelo a su par. Y cuando son superados, la velocidad de Mujaid o la inteligencia táctica de Bergantiños actúan para corregir y ayudar.

Álex regresó al once para cumplir la doble función de central y medio centro. El capitán lee pefectamente los partidos y sabe cuándo estar en cada lugar. La intensidad de Villares tamibién ayuda en la presión. El exjugador del Fabril no sólo destaca por su buen trato de balón, sino que abarca campo y es importante en la recuperación. Atrás se está viendo a un Granero muy centrado, ganando siempre a los delanteros rivales y siendo poderoso en el juego aéreo.

Rubén de la Barrera ha encontrado el camino.