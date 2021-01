Rubén de la Barrera: “Despacio y buena letra”

No es fácil para un entrenador llegar en mitad de la temporada. Los cambios se hacen normalmente porque no se han logrado los resultados esperados y el técnico tiene que intentar implantar su forma de jugar a la vez que necesita sumar puntos cada fin de semana. En ese sentido, Rubén de la Barrera tendrá cinco sesiones de trabajo antes de su estreno el domingo contra el Salamanca en el estadio Helmántico. La idea del técnico es no sobrecargar a sus futbolistas con ideas y conceptos nuevos. Prefiere dos o tres pero que estén claras: “Despacio y buena letra”, indicó el coruñés.

Un reflejo de esto pueden ser las jugadas de estrategia. El Dépor, desde la llegada de Natxo González, ha optado en la mayoría de ocasiones por defender estas acciones con sus jugadores dentro del área, a la altura del punto de penalti o incluso más atrás. De la Barrera no descarta cambios, pero tampoco lo ve urgente de cara al domingo: “Intentamos abordarlo todo y no ir en pañales, pero igual un cambio tan drástico no interesa. Que el equipo se encuentre cómodo y se vea ganador en este tipo de acciones que son fundamentales”. El rival también estrena inquilino en el banquillo, por lo que provoca mayor incertidumbre sobre cómo planteará el partido el rival: “Hubo cambio de entrenador y de jugadores. A pesar de la situación, me espero a un Salamanca diferente al del la primera vuelta. No tenemos referencia por lo que se trata de intuir diferentes escenarios y que el equipo tenga dos o tres cosas claras. Me espero un equipo defensivamente comprometido, que nos cierren los espacios y aprovechen el contraataque”

FERNANDO VÁZQUEZ

No ha hablado todavía con el exentrenador: “Tengo pendientes muchísimas conversaciones. Desde el primer momento ha sido un no parar. Ha sido llegar, reconocer qué hay, qué necesitamos y casi me ha impedido relacionarme con el mundo. Hablo con gente del club, vamos a mil y no paramos”.

También habló de la figura de Álex Bergantiños, el capitán del equipo: “Es una persona que conozco desde que éramos niños. Soy consciente de lo que es. Es la esencia del Dépor. Es un jugador indiscutible y es una persona que va a ayudar. Predisposición desde el primer momento. Es importante tener este tipo de jugadores, en calidad de capitán y coruñes”. De la Barrera confirmó que no modificará los capitanes, que seguirán siendo Álex, Borges y Bóveda.