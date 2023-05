Rubén de la Barrera cambia al Deportivo

Sólo tuvo tres entrenamientos, pero Rubén de la Barrera empezó a cambiar al Deportivo desde el primer minuto. Con mucho trabajo por delante, el técnico no ha querido perder el tiempo y ha empezado a inculcar a sus jugadores cómo quiere que se desenvuelvan en el terreno de juego

Revolución en el once titular

Trilli, Álex Bergantiños y Yeremay salieron de inicio ante el Algeciras. Son tres futbolistas que apenas habían tenido protagonismo con Óscar Cano. El canario fue el jugador más destacado. Marcó un gol e inició otros dos, uno con un robo y otro cambiándole el ritmo al ataque para que darle un pase en profundidad a Lucas y que este asistiese a Svensson en el cuarto tanto blanquiazul. “Teníamos esa indicación, era el que debutaba y quizá le cuesta algo más a nivel defensivo. Pero ha estado excepcional. Ha recuperado balones y desde el calentamiento he estado encima. Pero he tenido que gritarle menos de lo que pensaba. Me ha sorprendido para bien. En ataque todos sabemos de lo que es capaz. Pero a nivel de concentración este partido es un ejemplo para él. Si da ese nivel de defensa en todos los partidos, seguro que se convierte en un gran jugador", dijo Bergantiños sobre la actuación de Yeremay.

Mackay, protagonista en el inicio de juego

El portero tocó muchos balones con el pie y era el apoyo que Lapeña y Pablo Martínez tenían en el inicio del ataque. En vez de incrustar a un medio centro entre los centrales, De la Barrera decidió que ese jugador que diese superioridad fuese Mackay, que alternó jugar raso con buscar superar la primera línea de presión a través del pase largo. “Ahora tenemos a un jugador por detrás, que es el portero. Nos hace esa superioridad con los delanteros. Tenemos a los laterales más cerca de nosotros, no es la típica posición pegados a la banda,. Son alternativas que a Rubén le gustan”, comenta Lapeña

Lucas Pérez, con libertad

Sobre el papel aparecía como atacante por la derecha, pero el del Monelos apenas ocupó ese espacio. Lucas tuvo libertad para estar en todo el frente de ataque: corriendo al espacio para recibir de Soriano y chutar a portería en el primer gol de Svensson, o apareciendo en el círculo central para ayudar en la construcción del ataque, dando continuidad o girándose y conectando con compañeros más adelantados. Svensson era la referencia y Lucas se movía según entendía que eran las necesidades del equipo.

Soriano estuvo siempre por dentro

“Siempre he dicho y siempre lo diré que me gusta jugar por dentro, asociarme y venir a los espacios que se generan. Me ha puesto ahí, en ese interior izquierda. Me siento muy cómodo y espero ayudar al equipo con asistencias y goles”. Así se expresaba el exfutbolista del Atlético de Madrid tras el primer choque de Rubén de la Barrera. Con el nuevo técnico, Soriano ocupó una de las tres plazas del centro del campo, buscando recibir entre líneas.

Apuesta por la cantera: David Mella

Llamado a filas ya para el primer entrenamiento, el propio Rubén dejó claro que tenía posibilidades de jugar: “No queremos parches ni historias. ¿Mella tendrá opciones de jugar? Y tanto que sí”. Dicho y hecho. La perla de la cantera debutó ante el Algeciras