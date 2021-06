Rubén De la Barrera asegura que no hubo ni oferta de Las Palmas ni contraoferta suya

A Coruña, 15 jun (EFE).- El exentrenador del Deportivo y actual técnico del Albacete, Rubén de la Barrera, aseguró este martes que tuvo contacto con la UD Las Palmas pero no recibió una oferta del conjunto canario ni le presentó una contraoferta, situación que supuso el punto y final a las negociaciones para su renovación con el cuadro gallego.



El técnico coruñés indicó en una entrevista con Radio Marca Coruña que lo que le ha molestado de su salida del Deportivo es que se dijera que presentó una contraoferta a Las Palmas.



"Si no hay oferta no puede haber contraoferta", indicó el preparador deportivista, quien aseguró que su "compromiso" con el Deportivo fue "total y absoluto" porque es el club de su "vida".



"Yo voy muy de cara desde el primer momento, todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo me refiero a la gente que lo tiene que conocer, sabía lo que iba a hacer y la finalidad del encuentro", dijo sobre su entrevista con el director deportivo de Las Palmas, Luis Helguera, mientras negociaba su continuidad con el Deportivo.



Se mostró contento por haber firmado por el Albacete, al que intentará devolver al fútbol profesional, y del Deportivo dijo que le está "gustando" que se le "esté dando la oportunidad a gente joven y con hambre" como su sustituto, Borja Jiménez, o el nuevo secretario técnico, Carlos Rosende.



Respecto al futuro, deseó que le vuelva a "juntar" con el Deportivo, al tiempo que agradeció al Albacete que le hayan valorado por lo que él es. EFE