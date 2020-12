Rolan tiene la llave del mercado de invierno

Diego Rolan será el gran protagonista del mercado de invierno que se abre en enero. Su futuro marcará el resto de movimientos que se hagan en el Deportivo. En estos momentos, la plantilla sólo tiene libre una ficha sub 23, por lo que las opciones de incorporar jugadores son mucho más reducidas.

El uruguayo ya estuvo cerca de salir en verano, pero las ofertas no llegaban a lo que pretendían los dirigentes del club gallego. Se quedó, empezó a entrenarse, se fue a su país a por el permiso de trabajo y lleva dos goles en dos partidos. En enero estará de nuevo en la rampa de salida y si la propuesta es atractiva, se puede poner fin a su etapa en Riazor. En paralelo, se negocia una reestructuración de su contrato, para ampliar el número de años y reducir su ficha esta temporada y adaptarla a la categoría en la que está el Dépor. Es una operación muy similar a la que hicieron con Keko para que siguiese en Riazor. Una vez se aclare el futuro de Rolan, la dirección deportiva sabrá qué recursos tiene a sus disposición para fichar.

Fernando Vázquez ya dejó claro después del partido en Pasarón contra el Pontevedra que estaría encantado con la llegada de algún futbolista en enero: “Sí tendríamos alguna necesidad pero no se si podremos hacerlo”. Aunque no quiso aclarar qué puestos querría reforzar, no es difícil pensar que se trataría de hombres de perfil ofensivo, ya que está siendo el principal déficit del equipo. En defensa, el Dépor es sólido y fiable, mientras que en ataque le está costando mucho crear ocasiones y meter goles.

La plantilla cerrará el año 2020 en liga el próximo domingo en Riazor contra el Celta B a partir de las cinco de la tarde. Después tendrá el partido de Copa del Rey, el jueves 17 en casa contra el C. D. El Ejido, también de Segunda División B, en una eliminatoria a partido único.