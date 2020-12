Diego Rolan se muestra abierto a renovar con el Deportivo, ampliando el número de temporadas y rebajando la ficha de este curso para adaptarla a la Segunda División B: “Estaría dispuesto. Si me ven aquí es porque tengo ganas de ir de la mano con el equipo y de ayudar. Es una opción que no hay que descartar”, indicó el ariete. Hay negociaciones abiertas para conseguirlo, en una fórmula muy similar a la que se hizo con Keko Gontán para que el madrileño se quedase en Riazor.

De todos modos, su futuro está en el aire. En el mercado de invierno que se abre en el mes de enero también hay opciones de que se marche traspasado. Ya se intentó en verano y volverá a estar en el escaparate. Si llega una buena propuesta, podría abandonar A Coruña. Él lo sabe pero no quiere pensar mucho en ello hasta que llegue el momento. Por ahora se centra en lo que pasa en el terreno juego: “Todavía tenemos partidos por delante. La prioridad no es Rolan, es el equipo”.

Rolan lleva dos goles en dos partidos. Debutó contra el Racing de Ferrol, donde provocó el penalti que el mismo lanzó, marcó y le dio los tres puntos al cuadro de Fernando Vázquez. “No estoy al cien por cien. Estuve siete meses sin jugar. Llevo cuatro semanas con el equipo. Estaré a un setenta. Eso me lo darán los entrenamientos y los partidos”. Y es que ha sido una pretemporada muy atípica. Como todas las partes daban por hecha su salida, no se entrenó con el equipo a la espera de su traspaso. No se cerró con éxito ninguna operación y tuvo que empezar a trabajar en Abegondo, aunque pocos dias después de marchó a su país para obtener el permiso de trabajo: “En lo personal, un poco difícil porque es verdad que no pude hacer una preparación adecuada. Después, son negocaciones y puede pasar de todo. Hoy en día estoy en el Depor y muy contento y muy ilusionado para dar el máximo y aprovechar la oportunidad”.

El club fichó a Rolan en 2017, pero no ha sido hasta 2020 cuando ha debutado en partido oficial con la camiseta blanquiazul. Ahora habrá que ver si su paso es efímero, se deja Riazor en enero, o se convierte en pieza básica de un conjunto que tiene como único objetivo regresar al fútbol profesional.