Rolan debuta con el Dépor tres años después de su fichaje

Se hizo esperar pero llegó. Diego Rolan jugó su primer partido oficial con la camiseta del Deportivo tres años después de su fichaje. Lo hizo provocando el penati y marcando desde los once metros el gol del triunfo del equipo coruñés contra el Racing de Ferrol en Riazor.

La historia de Rolan es la historia de una espera que parecía eterna. Fichado en 2007 del Girondis de Burdeos, ha ido encadenado una serie de cesiones sin llegar a quedarse nunca en A Coruña. Tampoco estaba previsto que formase parte de la plantilla este curso. De hecho, era tal la seguridad de que se le iba a encontrar acomodo en otro club, que ni siquiera hizo la pretemporada en Abegondo. El club contaba con su traspaso, pero las ofertas que llegaron, condicionadas por la crisis derivada de la COVID 19, provocaron que los dirigentes tomasen la decisión de no venderlo en verano. Por ello, empezó a entrenarse con el grupo. Pero todavía quedaba un asunto por resolver: viajar a su país, Uruguay, para obtener el permiso de trabajo. Tras 22 días, volvió a A Coruña y regresó al trabajo. Fernando Vázquez no lo citó para el partido contra el Guijuelo porque quería darle más días de entrenamiento y para protegerlo del césped artificial del estadio Luis Ramos, un terreno de juego más proclive a lesiones musculares. Contra el Racing se estrenó como titular y dio los tres puntos al Dépor. “Cuando su estado de forma vaya subiendo y su rendimiento sea mejor, es un jugador diferente y que va a marcar diferencias. Estoy contento y veremos a Rolan en un estado de forma mejor”, indicó el entrenador.

FUTURO INCIERTO

Pero la continuidad de Rolan a partir de enero no es segura. Se vuelve a abrir el mercado y el delantero volverá también a estar en el escaparate. Una buena propuesta podría hacer que se pusiese punto y final a su etapa como blanquiazul. En paralelo, se negocia un nuevo contrato con el delantero para adecuarlo a Segunda B. Ahora mismo, su vinculación termina en 2021. La idea es alargar el número de temporadas y rebajar la ficha anual, tal y como ha hecho el Dépor como otros jugadores como Keko Gontán.