Rochela cuenta cómo se vive la crisis del coronavirus desde Bangkok

El exdeportivista David Rochela vive la crisis del coronavirus desde Bangkok, ya que su equipo es el Port Football Club de la Liga tailandesa. Tailandia es un país poco castigado por el momento por la pandemia del COVID-19. Las cifras hablan de menos de 2.000 personas contagiadas, el confinamiento no es obligatorio, pero las zonas que pueden reunir a multitudes llevan ya dos semanas cerradas, al igual que las competiciones de fútbol. “Llevamos un par de semanas con todas las zonas en las que se puede aglomerar gente cerradas, tipo cines, lugares de fiesta, cualquier tipo de evento donde se pueda juntar mucha gente. En el fútbol, la liga también está parada desde hace dos semanas. Después del último partido que jugamos, se dijo que íbamos a empezar a jugar a puerta cerrada, pero en principio estaremos parados y se comenta que a principios de mayo podríamos empezar a retomar la liga”, explica el central gallego.

El defensor considera que la población tailandesa está bastante concienciada con la situación. “En principio, no hay demasiados infectados aquí. Los datos que se dan que son sobre 1650 infectados y apenas diez muertos. Dentro de lo que cabe, parece que la cosa no se está descontrolando demasiado. La gente me da la sensación que es bastante consciente de la situación. Aparte de que culturalmente, hay muy poco contacto, la gente está muy acostumbrada a mantener las distancias, a usar máscaras y en ese sentido, creo que la gente está más preparada que en España”, comenta.

Con respecto a su plan diario de entrenamientos, Rochela envía grabaciones con los ejercicios realizados al preparador físico del Port Football Club. “Nos están enviando un planning diario, que tenemos que cumplir, tenemos que grabarnos y enviárselo al preparador físico. No es el tipo de entrenamiento ideal, pero los gimnasios están cerrados, no podemos ir al estadio tampoco, así que tenemos que hacer por mantenernos lo más en forma posible. Antes de empezar la liga nos hará falta volver a coger el campo porque se va a notar. Espero que haya al menos un par de semanas para volver a tener contacto con el balón, pero lo primero es lo primero. Lo primero es la salud y tampoco hay que precipitarse para hacer las cosas por impulsos y así conseguiremos que este mal sueño se acabe pronto, que es lo que todos queremos”.

David Rochela confiesa que le cuesta vivir esta crisis sanitaria alejado de su familia. “Vivirlo desde tan lejos, no es fácil. Me gustaría estar en España, estar con mi familia pero hablo con ellos todos los días y estoy al tanto de lo que están pasando. Aun así, no es lo mismo estar allí o aquí. Solo mandarles un beso, que los quiero mucho y que pronto podré estar por ahí y nos abrazaremos a gusto. Preocupado desde la distancia, porque es lo normal, pero me consta que están haciendo todo con responsabilidad. Son muy metódicos y en ese sentido estoy más tranquilo”, finaliza.