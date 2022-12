Roberto Olabe: “Estamos con las pilas cargadísimas”

Roberto Olabe apuesta por un año 2023 mejor para el Deportivo y el deportivismo. Confía en continuar con la mejoría de las últimas semanas. “Ya con las pilas cargadísimas. Con mucha ilusión, muchas ganas de seguir preparándonos, de utilizar estos días que tenemos sin competición para seguir mejorando, para seguir puliendo cosas y llegar bien preparados al partido de Unionistas”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo, antes de realizar el segundo entrenamiento de la semana.

El mediocentro se unió al proyecto blanquiazul con el objetivo del ascenso y confía en que en casa partido pueda verse un Dépor mejor. “Eso siempre. Trabajamos, venimos aquí día a día con esa idea, le damos mucha importancia a lo que pasa aquí en Abegondo porque es lo que más nos va a acercar a las cotas más altas, a esa primera posición de la que tú hablas. Y sin olvidar el objetivo, pero nos focalizamos mucho en nuestro día a día, en seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, en seguir puliendo y mejorando cosas que quizás nos esté costando un poco más. Estamos en ello y somos conscientes todos los integrantes de la plantilla que tenemos mucho por hacer, pero que cada día estamos más cerca”, señaló.

El mercado de fichajes de invierno está a punto de comenzar y el nombre de Lucas Pérez y la negociación entre el club herculino y el Cádiz está muy presente entre los aficionados. En el vestuario prefieren centrarse en la próxima cita contra Unionistas. “Tampoco hablamos mucho del tema. Obviamente se abre ahora el mercado invernal, en los equipos pasan cosas, se toman decisiones, pero yo no me encargo de eso ni tengo nada que ver con ese tipo de cosas. Al final, suele haber siempre refuerzos y bajas, pero no es de mi incumbencia, no pienso en ello, no pierdo el tiempo en ello. Yo sé a día de hoy los compañeros que somos en la plantilla y veo a todos muy bien y muy capacitados para rendir a un muy buen nivel y conseguir el objetivo”, finalizó.