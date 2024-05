Roberto Cibeira, presidente del Leyma Coruña: "Vamos a necesitar dar un salto de calidad y apoyo"

El Leyma Coruña fue recibido en la mañana de este martes en la Diputación por el presidente Valentín González Formoso. El presidente del club naranja habló del reto que supone afrontar la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto español. "Tenemos delante de nosotros un reto mayúsculo, tener todo estructurado para competir en la mejor liga de baloncesto de Europa y la segunda del mundo, después de la NBA. Vamos a necesitar dar un salto de calidad, porque, no vamos a ganar la Liga ACB, va a estar complicado, pero no vamos a renunciar a nada, no vamos a renunciar a nada y, para eso, necesitamos tener un apoyo de parte de las empresas privadas, de los aficionados, de nuestra cantera y, por supuesto, de las instituciones públicas que en baloncesto, esto no es fútbol, y en baloncesto sin ese apoyo no hay nada que hacer", declaró.

El mandatario del Basquet Coruña destacó el "mérito" de la plantilla y el cuerpo técnico: "Creo que tienen un mérito muy importante porque dejaron de lado sus egos personales. Siguiendo las instrucciones y las filosofías del cuerpo técnico, consiguieron algo que a principio de temporada nadie contaba con nosotros. Es un gran éxito y creo que se merecen un aplauso por esa muestra de altruismo entre ellos y de hacer equipo".

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al club por "un ascenso histórico que, tras 55 años, devuelve al baloncesto coruñés a la máxima categoría del baloncesto nacional" y agradeció la labor del club "no solo cuando gana, también cuando pierde" y su implicación para que "cientos de niños y niñas de A Coruña y de su comarca gocen de un deporte tan bonito".