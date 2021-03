Rivaldo: “Sigo al Deportivo y siempre miro sus resultados; tiene que volver a Primera”

Madrid, 9 de marzo de 2021 – Rivaldo, leyenda brasileña y embajador de Betfair, reveló que sigue con preocupación semana tras semana la evolución del Deportivo de la Coruña, el que fue su primer equipo en España y, ahora, descendido a Segunda División B.

“Siento mucho todo lo que le está pasando al Deportivo, porque es el equipo que me llevó a Europa y le tengo cariño”, empezó a evocar el campeón del mundo en 2002. “Siempre estoy mirando Internet, pendiente de los resultados del Deportivo cada fin de semana. Es duro verlo en Segunda B”, admitió.

“El Depor siempre fue un equipo bueno, con una tradición fuerte. Recuerdo todos los cracks que tuvo: Bebeto, Mauro Silva, Djalminja, Donato… El Depor no puede estar ahí, tiene que volver a Primera. Tiene que trabajar para estar en Primera”, reflexionó en voz alta poco antes de admitir que no mantiene contacto con el presidente que lo llevó a Coruña. “No, no tengo contacto con Lendoiro”, admitió Rivaldo.

“Es casi imposible que el Barcelona marque cuatro goles en París”

Rivaldo, también leyenda del FC Barcelona, se mostró pesimista sobre las opciones de remontada del equipo azulgrana ante el PSG en Champions League. Pese a los llamamientos a la gesta desde la ciudad condal, el brasileño prefiere tirar de realismo para admitir que, salvo sorpresa, el Barça ya está casi eliminado del torneo.

“Yo no veo al Barcelona remontando. Creo que es imposible que el Barcelona marque cuatro goles en París”, empezó rotundo el embajador de Betfair. “Sinceramente no esperaba tanta diferencia entre el PSG y el Barcelona, más con las bajas de Neymar o de Di María”, continuó evocando el partido de la ida. “Evidentemente los jugadores del Barcelona tienen que intentarlo y quizá si acabas con un 0-2 la primera parte… no lo sé, la verdad… es muy difícil. No sé si los propios jugadores del Barcelona creen en la remontada”, insistió.

Ni siquiera el factor Messi, incide Rivaldo, tendrá peso en este partido. “Es que Messi no es el mismo que hace cinco años. Los tiempos cambian. Sí, Messi sigue siendo Messi, pero es diferente, con un equipo diferente y eso hace que sufra. El Barcelona ha cambiado muchísimo. Podrá hacer un gran partido, en el fútbol todo puede pasar… pero la Champions es diferente”, argumentó el que fuera ganador del Balón de Oro en 1999.

“Si fuera Pochettino, le diría al PSG que no tocara nada”

El choque tendrá su parte morbosa por ser un duelo que medirá a Messi y al PSG con muchos rumores sobre su posible llegada a París. Rivaldo cree, con todo, que el PSG no necesita retoques porque ya es un equipazo. “Si yo fuese Pochettino le diría al dueño del PSG que mejor nos quedamos como estamos antes de traer a Messi. Me gusta Messi, pero es que Mbappé está en su casa y se quedaría, además, cada uno en su equipo”, afirmó el embajador de Betfair al ser preguntado si merece la pena el posible fichaje de Messi por el PSG.

“Es difícil hablar de un cambio de Messi por Mbappé, porque el fútbol es dinero y si Messi va al PSG, va a tener muchos beneficios económicos. Pero claro, Messi tiene ya más de 30 años y en el PSG ya está Mbappé con 22 años. Es difícil. El PSG, repito, creo que no necesita ningún fichaje porque tiene un gran equipo… pero el fútbol también es negocio”, recordó Rivaldo.

“Messi aún no ha hecho ganar nada a Argentina”

Aprovechando el debate sobre Messi, Rivaldo se decantó sobre sus preferencias personales en el debate entre Pelé y el argentino por quién es el mejor de la historia. “Claro que me gusta mucho Messi”, comenzó explicándose el embajador de Betfair. “Pero compararlo con Pelé es muy difícil. Mira, Pelé ha sido tres veces campeón del mundo y Messi no ha conseguido ganar con Argentina el Mundial o la Copa América. Si hubiese sido campeón del mundo, pues se podría hacer esa comparación”, añadió Rivaldo.

“Messi ha hecho mucho para los aficionados del Barcelona, pero a los de Argentina aún no les ha podido dar un título. Necesita eso, ganar el Mundial para entrar en esa comparativa con Pelé o con Maradona. Si lo hace, si gana, entonces ya será impresionante”, analizó el brasileño.

