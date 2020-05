Richard Barral: “Tengo el pálpito de que seremos el mejor equipo en el tramo final”

Richard Barral confía en ver a un Deportivo a un gran nivel en el tramo final del campeonato, una vez la Liga pueda retomarse. “Desde que han empezado los entrenamientos y he visto a la gente, en broma decíamos que solo podíamos perder dos. Creo que será difícil ganarnos. Tengo un pálpito de que vamos a ser el mejor equipo en el tramo final. Tengo un optimismo total. Va a costar mucho que perdamos un partido. Tenemos una plantilla amplia y un fondo de armario importante. Creo que eso nos va a favorecer”, asegura.

El asesor del Consejo de Administración considera que el mercado de verano será diferente a los anteriores. “Pase lo que pase que estamos en un estado de incertidumbre, una de las prioridades del club, como ha explicado el presidente, es hacer una apuesta clara por la cantera. Eso no quiere decir que las cosas se regalen, tú puedes subir jugadores, pero luego les corresponde demostrar. En este momento con contrato debe haber entre doce o catorce jugadores. A partir de ahí, hay que cumplimentar la plantilla con fichajes de mayor nivel posible, que ayuden y nos hagan mejores y dejar siempre un cupo para jugadores que procedan del Fabril. A partir de ahí, la pretemporada y ellos mismos dirán cuál es su sitio, pero la apuesta inicial es que se va a intentar promocionar al jugador que destaque y de nivel y ojalá sean muchos”, comenta.

Barral cree que es difícil saber cuál será el tope salarial del club herculino. “Si la Liga no lo tiene claro, imagínate ahora con todo lo que ha pasado y añade el caso del Deportivo que está pendiente de tomar decisiones definitivas para su futuro, tan importantes como esa Asamblea que se hará en los próximos meses. Estamos en un estado de incertidumbre, pero creo que no solo el fútbol sino todos los sectores económicos del país y todo el mundo. No tenemos una referencia”.

Richard Barral ha explicado que la pandemia también ha impedido que se avanzase en la elaboración del organigrama de la secretaría técnica y también en la definición de cuál será su propio cargo en el club. “Con el tema del coronavirus, todo se ha aplazado dos o tres meses. Cuando ya tendríamos que estar finalizando la liga y pensando en otras cosas con el organigrama hecho y con todo, este parón ha cambiado las prioridades del club. La Asamblea, que estaba pendiente en marzo, se ha aplazado y con eso el club está dando cambios en todos los sentidos y en el aspecto deportivo, en cuanto a organización y organigrama de la secretaría técnica, se ha aplazado en el tiempo. Ha salido el nombre de Domingo Catoira, ya le habéis preguntado al presidente por él, y os había dicho que por ahora no hay nada claro. Pronto en los próximos días y próximas semanas esa parte del club se tendrá que organizar”, indica.