Richard Barral repasa los nombres propios de la plantilla

Richard Barral, asesor del Consejo de Administración del Deportivo de La Coruña y responsable de la parcela de fichajes, ha analizado en su comparecencia los distintos nombres propios de la plantilla blanquiazul. Estas son sus valoraciones:

Rolan

“Es verdad que a nosotros, a través de su representante, nos han mostrado un interés de que iban a ejercer la opción de compra, pero hasta el día de hoy, todavía no han enviado la oferta formal y por escrito. Nosotros esperamos, pero poco podemos hacer, también otros clubes nos han preguntado por su situación, pero ellos tienen firmada una opción de compra que, si la hacen, y la cumplen no podemos escuchar otras ofertas. Por lo tanto, lo único que nos queda es esperar. No sé si ellos esperarán a que se acabe el plazo o lo harán antes, pero la referencia que tenemos a través de su agente, es que sí van a ejercer la compra”.

Somma

“Es verdad que todavía no se ha hecho efectiva la renovación por el parón y las prioridades que tiene el club por resolver, pero el Deportivo es un club señor y caballero. Se le ha prometido en el momento de la lesión, como creo que se debe hacer por ética, se le ha ofrecido esa renovación y va a cumplir”.

Aketxe

“Se ha hablado con su agente para ver su predisposición. Él la tiene pero no se ha pasado de ahí. Hay mucha liga todavía y el entrenador tendrá poder de decisión con los jugadores que están en la plantilla. No se ha dado un paso adelante con ningún jugador de los que acaban contratos. Lo que sí se ha hablado con algunos jugadores y con sus agentes para ver cual es su predisposición, pero nada más. De ahí no se ha avanzado nada”.

Fede Cartabia

"Su equipo tiene una opción de compra con una fecha. A través de su agente nos han dicho que tenían intención de hacerla, pero dada la situación económica pedían cambiar las reglas pero les dijimos que no, que están firmadas".

Çolak

"Si las ofertas son descomunales económicamente, no tendremos ninguna opción. Si las ofertas son un poco más, por como él está en Coruña, elegiría Coruña. No descartamos que pueda continuar".