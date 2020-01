Richard Barral: "Çolak llega sin casi hablar del tema económico"

Emre Çolak se convirtió en el protagonista de la victoria del Deportivo contra el Racing de Santander. Empezó en el banquillo, pero en el minuto 31, con 0-1 en el marcador, Fernando Vázquez metió al turco en el terreno de juego. Apenas un minuto después, el Dépor empataba. El segundo es un golazo de Çolak. Lo celebró con la afición, le costó la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Los blanquiazules sufrieron con uno menos pero sacaron el encuentro adelante.

El atacante está llamado a liderar la remontada deportivista. Futbolista de gran calidad, Richard Barral, asesor del presidente y encargado de los fichajes en este mercado de enero, quiso poner en valor el cariño que el futbolista tiene al club y a la ciudad: "Çolak ha llegado sin prácticamente hablar del tema económico".

El Dépor busca más refuerzos para afrontar con garantías la segunda vuelta de la Liga, pero son conscientes en el club que no es tan sencillo acertar: "La idea es reforzar todas las posiciones. El mercado de enero no es el de verano. Hay que moverse rápido, tirar de amistades..", indicó Barral. Pero para que entren deben salir. Actualmente, tan sólo queda una ficha libre: Las salidas van a ir en función de lo que dicte el mercado". Uche Agbo y Beauvue puede ser los próximos en llegar. El primero está terminado los exámenes médicos mientras que el segundo, procedente del Celta, está en la recta final de la operación: "No está cerrado todo. Hay un interés importante, unas conversaciones muy avanzadas, pero hasta que los contratos se firmen..."

Richard sustituye como el encargado de los fichajes a Carmelo del Pozo, a quien, tal y como indicó Fernando Vidal, se le han dado unos días de vacaciones. Barral no quiso enjuiciar su labor: "Nunca hablo de lo anterior. Entro con un nuevo presidente, se de la situación actual y a partir de ahora somos los responsables de lo que se haga".