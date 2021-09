Riazor para el Deportivo juvenil

El Juvenil A del Deportivo empezará su andadura en la Youth League el 29 de septiembre en Polonia ante el Pogon Szczecin. La vuelta será en A Coruña el 20 de octubre. El escenario del encuentro todavía no se conoce de forma oficial, pero Manuel Pablo, entrenador blanquiazul, cree que debe ser Riazor: “Es un premio para los chavales y es bonito que puedan jugar esos partidos en Riazor. Ese premio lo merecen y espero que se pueda jugar en Riazor. Es un campo para una Champions, aunque sea de juveniles”.

El equipo se ganó su billete para esta competición al proclamarse campeón de España. Vencieron en semifinales al Real Madrid y al Barcelona en la final. El grupo, dirigido por Óscar Gilsanz, levantó la Copa de Campeones y se clasificó para la Youth League.

Trilli y Noel eran dos de las estrellas de ese Deportivo juvenil. Ahora están a las órdenes de Borja Jiménez. El lateral fue titular en el estreno contra el Celta B, mientras que el segundo salió en la segunda parte y marcó el quinto gol, desatando la locura en las gradas. Sobre su posible participación, habla Manuel Pablo “Será decisión del club pero, para mi, no hay mayor promoción que jugar en el primer equipo. Entiendo que para ellos será algo muy bonito estar en Europa, pero no deja de ser un campeonato juvenil. Pero no hay mayo promoción que estar en el primer equipo y estar con profesionales. No será decisión mía. Cuando llegue la fecha, se decidirá”.

Manuel Pablo inicia esta campaña su estreno como primer entrenador. Después de varios años de segundo en el Fabril, el canario tenía ganas de coger las riendas de un equipo y los dirigentes blanquiazules decidieron que fuese el sustituto de Gilsanz, que subió al Fabril tras la salida de Juan Carlos Valerón del filial.