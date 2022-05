Riazor es un factor diferencial

Ahora que el Racing de Santander es campeón y está ascendido de forma matemática, el camino al fútbol profesional es el play off. Las eliminatorias se jugarán en Galicia y el Deportivo tiene muchas opciones de disputar sus encuentros en Riazor. Aunque esos días, sobre el papel, será un estadio neutral, a nadie se le escapa que habrá más seguidores blanquiazules y que será jugarse el ascenso en casa. Desde el vestuario, están encantados con la posibilidad de disputar esos duelos en A Coruña. El propio Borja Jiménez habló tras golear 3-0 a la UD Logroñés de lo que supone el factor Riazor y la fortaleza de su equipo como local a lo largo de la temporada: “Aquí es muy difícil que se nos escapen. Hemos tenido un día que fue una desgracia, el del Real Unión, y el día del Racing, que no tuvimos acierto. Si no es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente, aunque no lo creamos, impone. Nosotros nos hemos acostumbrado a jugar con ellos. Es una ventaja muy grande”. Los números así lo dicen: doce victorias, tres empates y dos derrotas, con 30 goles a favor y ocho en contra. El segundo puesto, además, obliga al rival a ganar al Dépor. Un empate al finalizar una hipotética prórroga favorece al cuadro herculino. No perder es ascender.

“Yo cuando me desplazaba a campos grandes, con aficiones parecidas a esta, no tan buenas, y tu eras el pequeña, te cuesta asimilarlo y te cuesta aguantar”, reflexiona Borja Jiménez.

Esta semana se pueden hacer oficial que Riazor, A Malata y Balaídos serán las sedes de un play off cuyas semifinales serán el fin de semana del 4 y 5 de junio y las finales el sábado y domingo siguientes. Dos partidos en los que el Dépor se jugará la temporada.