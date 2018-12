La revolución será en el Fabril. Tino Fernández, presidente del Deportivo, no tiene intención de hacer grandes cambios en la plantilla del primer equipo pero sí en la del filial. El Fabril está en zona de descenso, a siete puntos de la promoción y a ocho de la salvación. Le toca hacer una gran segunda vuelta, y para lograrlo, el máximo dirigente blanquiazul anunció incorporaciones: “Vamos a fichar. Igual que en el primer equipo hablo de pequeños ajustes, en el Fabril sí va a ser más numerosa la cantidad de movimientos”. Uno de los jugadores que interesa es Iago Díaz, con pasado en el Lugo y que actualmente milita en el Recreativo de Huelva. La operación no es sencilla porque el conjunto andaluz no está muy por la labor de dejar marchar al centrocampista.

Desde la Plaza de Pontevedra, consideran que la continuidad del Fabril en Segunda B es deseable para la mejor formación de los futbolistas. En Tercera ya tienen al Laracha: “Está la cosa complicada pero la importancia es máxima. Queremos que el Fabril se mantenga en Segunda B y vamos a hacer todo lo posible para que así sea”, indicó Tino Fernández.