Retuerta reconoce que le afectó lo vivido en el Teresa Herrera

Alberto Retuerta ha recuperado la sonrisa. Fue titular en el partido con el Deportivo contra el Sabadell del sábado pasado y rindió a buen nivel. Reconoció que su suplencia -tanto el curso pasado, cuando acabó marchándose cedido al Hércules, como en la presente campaña- no le había resultado fácil, pero que siempre siguió trabajando con la misma motivación. “No es fácil, al final también estás lejos de tu familia y esta situación es difícil, pero la cosa es trabajar, seguir haciendo lo que me gusta para tener la oportunidad, y, cuando la tengas, estás a tope. Yo, siempre que me han pasado esas situaciones, venía a entrenar con la misma ilusión y las mismas ganas. Hablaba con el míster, él confía en mí y me decía que tenía que estar preparado para cuando me llegara la oportunidad. Y seguía entrenando a tope para estar al nivel”, declaró en la sala de prensa.

El lateral zurdo ha recibido también apoyo por parte de sus compañeros. “La verdad es que por parte del equipo siempre han estado encima de mí, apoyándome, haciéndome saber que valgo y obviamente, el pilar más fundamental es la familia. Donde más te apoyas es en ellos, me han hecho confiar y esperar a que llegase este momento”.

Su cambio en el Teresa Herrera de 2022

El partido del Teresa Herrera del Deportivo de La Coruña contra el Metalist Kharkiv en agosto de 2022 marcó de alguna manera la historia de Retuerta como blanquiazul. Fue sustituido por Borja Jiménez en el minuto 31 y no volvió a tener minutos en Liga. “Fue un palo porque a nadie le gusta que le cambien y menos en el minuto que fue, pero eso ya es algo que ha pasado. Estuve fastidiado bastante tiempo, pero ya no pienso en eso. Creo que también es un punto de inflexión y me ha hecho crecer como jugador y como persona, así que lo tomo como algo positivo y ya está”.

Buenas sensaciones contra el Sabadell

“Muy bien. Era un partido complicado por el tema de cómo estaba el campo, las necesidades que tenían ellos de ganar, pero quitando el golpe que me llevé en el minuto 5, que me dejó un poco fastidiado durante todo el partido, con Hugo Rama, con Pablo, la verdad es que me ayudaron bastante en lo que son las coberturas y las ayudas. Y me encontré bastante cómodo, que es bastante fácil estar cómodo con los jugadores que tenemos en el campo”.

Rendimiento con el Hércules el curso pasado

“Llegar allí y ser importante, jugar todos los partidos te da esa confianza que necesitabas y te hace volver aquí con más ganas y sabiendo que puedes tener una oportunidad”.