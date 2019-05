Resumen del día en las elecciones del Dépor

No ha sido un día más en la carrera electoral del Deportivo. La Junta de Accionistas del próximo 28 de mayo decidirá quién es el sustituto de Tino Fernández y el resto del Consejo de Administración.

Estas han sido las noticias más importantes de las últimas horas.

Mauro Silva dice no

Un grupo de accionistas, encabezados por Ignacio Rivera (Estrella Galicia), ofrecieron al exjugador encabezar una candidatura y postularse a la presidencia del Deportivo. El brasileño ha declinado la oferta. Actualmente, es vicepresidente de la Federación Paulista, “un proyecto que me apasiona (…) con el que me he comprometido hasta el final. Cumplir mis compromisos es algo que ha marcado mi vida”, explica Mauro Silva a través de sus redes sociales.

Explicación de Ignacio Rivera

El CEO de Estrella Galicia publicó un comunicado para intentar aclarar su intervención en las elecciones a la presidencia del Dépor. Indica que no tiene pensado presentar “candidatura alguna, ni presentarme formado parte de ninguna posible candidatura al consejo de administración del Dépor”. No obstante, reconoce que sí trató con Mauro Silva la opción de que él lo hiciese pero, según Rivera, “no ha podido ser, pues debido a los plazos insuficientes que manejamos, las filtraciones y la presión social que ha generado este asunto, Mauro no ha podido solventar sus importantes compromisos y obligaciones en Brasil”.

Fernando Vidal entra en la carrera electoral

El exconsejero ha dado un paso al frente. Admite que ha empezado a recabar apoyos de diferentes accionistas y que presentará su candidatura en la semana previa a la celebración de la Junta “si finalmente no hubiese un candidato que ilusione”.

Cascallar presenta su proyecto

Quiere potenciar la cantera, “queremos ser una de las seis mejores de España”, además de descuentos en los abonos para intentar llenar Riazor. Ha hablado con Donato para que sea el enlace entre el Consejo y la plantilla del primer equipo.

Resto de candidatos

Paco Zas hará pública las líneas maestras de su candidatura, mientras que Martínez Loira, que ya hizo su presentación, sigue trabajando en la búsqueda de apoyos para ganar el 28 de mayo