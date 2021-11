La renovación de Villares con el Deportivo, “encallada”

La renovación de Diego Villares con el Deportivo está complicada. El club ha movido ficha en las últimas horas y ha trasladado a su agente una nueva propuesta para ampliar el contrato del centrocampista, que finaliza al acabar esta temporada. Hace unos meses ya tuvieron una primera toma de contacto, pero ni antes ni ahora el acuerdo parece cercano, según confirma a Deportes COPE Coruña el agente del jugador, Ricardo Alonso: “Está el tema un poco encallado. En agosto y hoy nos ha propuesto una base salarial para la renovación del jugador, pero entendemos que siendo el club que es y comparando las bases salariales que hay en el club en general, entendemos que es un poco inviable. Algunos equipos de Segunda que nos han preguntando o opciones de fuera como el Sparta de Praga o el Lech Poznan, le hemos manifestado que, a adía de hoy, tienen que comunicarse con el club. A partir de enero, sí que comenzaremos a valorar opciones a futuro,. Su corazón y ánimo está en el entorno Deportivo, pero el tema salarial está enquistado y creemos que es una propuesta muy baja para el club que es y con la visión de querer y poder estar en Segunda la temporada próxima”.

Villares subió el pasado mes de enero al primer equipo desde el Fabril. Se hizo con la titularidad desde el principio y su importancia ha ido creciendo. Este curso, se ha ganando la confianza de un Borja Jiménez que le ha dado 'galones' en el centro del campo. A pesar de estar en sus últimos meses de contrato, su representante afirma que no le va a influir en su rendimiento: “El jugador no está pensando en renovaciones. Está pensando en cada entrenamientos y en el partido del domingo. Es atípico. Es su formación y lo que vive en su casa. No es normal. Nosotros representamos a muchos juigadores de Primera y no es normal que un jugador que termina contrato en siete meses no esté pensando en su futuro. Su idea es continuar en el Dépor, pero nuestra obligación como asesores es mirar a medio y largo plazo. El el esfuerzo lo está haciendo desde hace tiempo. Nosotros no pensamos en mañana o en el jueves, pensamos a partir del mes de junio. El Deportivo estará en Segunda y lo que tenemos que plantearnos es ese escenario. Estamos seguros que el es jugador de esa categoría o incluso más. A día de hoy, querríamos que el club valorara en función de los salarios que tienen en general, valoraran en qué escala debe estar Diego, en la top o en la media”.