La reflexión de Gilsanz sobre Mella y los jóvenes del Deportivo: "Gran nivel, equivocarse, mejorar...."

Le preguntaron a Óscar Gilsanz sobre la suplencia de Mella y el error del atacante en Eibar que podría haber supuesto el 0-2. El entrenador blanquiazul, que conoce al canterano de su época en el Juvenil Campeón de España y en el Fabril, dejó una reflexión sobre el crecimiento de los jóvenes y la paciencia que hay que tener con ellos: "El proceso de la gente joven siempre es aparecer, mostrar gran nivel, equivocarse, mejorar, volver a aparecer, equivocarse... al jugador joven tenemos que permitirle que se equivoque. La importancia de la carrera de los jóvenes está en el trabajo diario. Mella, Mario y Yere están en el grupo de los que trabajan. Sabemos que se van a equivocar y tenemos que estar con ellos cuando se equivoquen. El día del Castellón todos pedían entrevistas con Mella, pero hay que estar con él cuando se equivoca. Y no es que se haya equivocado en la toma de decisión. Son acciones de fútbol. La apuesta por la gente joven conlleva que el jugador vaya mejorando a través del error, y en eso estamos. No hay ninguna duda en ese aspecto, se equivoque o no"