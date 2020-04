Recuerdos del fútbol a puerta cerrada

El 1 de febrero de 2006, el Deportivo se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey después de empatar a uno en el partido de vuelta en Mestalla contra el Valencia. Este encuentro sería uno más pero es recordado porque la segunda parte se tuvo que jugar a puerta cerrada por el lanzamiento de un objeto desde la grada hacia el juez asistente de Megía Dávila, que le dio en la cara y le provocó una herida. El árbitro suspendió el duelo y se terminó sin público en las gradas del estadio.

En ese Dépor, entrenado por Joaquín Caparrós, estaba Juanma. El central recuerda perfectamente lo que sintió ese día: “Es un partido de los que recuerdas siempre. Era extraño no escuchar el griterío de la gente, era muy atípico y costaba mucho entrar en el partido. Escuchar a tu afición o a la rival te aceleraba el corazón y te motivaba, al menos a mi me motivaba. Eso en un campo vacío costaba. De hecho, decíamos que había que entrar muy enchufados. Era atípico cómo se escuchaba el golpeo del balón, a los jugadores gritar... eso normalmente no se escucha”.

El exdefensa, que abrió el gimnasio Jd23fitclub y que durante la crisis del coronavirus da clases de entrenamiento por youtube en juandelgadojd23, considera que el jugador tiene una gran capacidad de adaptación: “Al final te acostumbras. Cuando vienes de categorías inferiores o equipos pequeños, la afluencia de espectadores no es tan grande y yo creo que todos los jugadores han pasado la situación de jugar sin casi público. El futbolista se adapta. Es cierto que gusta más jugar con gente y es más fácil entrar en el partido”.

Dentro de la Segunda Divisíón, Riazor es de los campos a los que más gente acude. En la remontada deportivista la hinchada fue clave y Fernando Vázquez siempre ha hablado de la importancia de la afición para lograr la permanencia. En los partidos decisivos, en caso de que finalmente se pueda jugar, la grada estará vacía: “El factor campo pierde valor. En Riazor, en las últimas jornadas, estaba jugando un papel importante y eso al jugador le anima y le lleva en volandas, pero ahora tendrá que acostumbrarse y se acostumbra rápido, no le queda otra. Al final, todos jugarán con el mismo factor, y eso puede ser beneficioso al jugar fuera y dependerán de ellos mismos, de su carácter y su juego”.