Rayco: “No está en nuestra cabeza descender”

El Deportivo afronta un partido muy importante el domingo en Riazor contra el Pontevedra (19:00 horas). El equipo coruñés tiene sólo dos puntos más de un conjunto granate que ocupa la séptima plaza, que provoca un primer descenso y pelear por no bajar a la quinta categoría del fútbol español. La situación es crítica y Rayco lo sabe, pero prefiere no pensar en ese escenario: “Nosotros ahora mismo no miramos para atrás. Siempre intentamos mirar adelante y afrontamos los partidos para ganarlos. No está en nuestra cabeza el descender. Vamos a luchar por los tres puntos”.

Rubén de la Barrera tendrá a toda la plantilla a su disposición. Uno de los aspectos a mejorar es la capacidad goleadora. Es los seis partidos en lo que se ha sentado en el banquillo, el Deportivo ha marcado un tanto, una cifra ridícula y con la que es imposible lograr cualquier objetivo. Rayco es delantero pero no quiere obsesionarse con el tema: “No estoy ansioso por marcar goles. Hay que valorar otras cosas. Trabajamos para mejorar la definición y el poder crear ocasiones. Si generamos dos y no las metemos, pues habrá que generar diez”.

El canario ascendió desde el Fabril en el mercado de invierno. Llegó al club el pasado verano procedente de las categorías inferiores del Lugo. No se ha formado en la base deportivista por definición pero sí conoce varias canteras. “La cantera siempre es importante. El presidente dijo que el proyecto es a largo plazo, pero vivimos del presente y ahora lo importante son los resultados. La cantera es uno de los pilares fundamentales de un club”.

Rayco se ha ganando la confianza del entrenador. En la derrota frente al Coruxo, salió en la segunda parte con el Dépor perdiendo ya 2-0 y fue de lo poco rescatable del equipo. A partir de ese momento, Rubén de la Barrera lo ha elegido como titular en los partidos frente al Guijuelo y el Racing de Ferrol.