Raúl y su suplencia en el Deportivo: “Trabajar más, enfadarte o frustrarte no es bueno para el equipo”

Raúl García Carnero fue la gran novedad en el once titular del Deportivo contra el Fuenlabrada. Óscar Cano decidió que el coruñés ocupase el lateral izquierdo en detrimento de Lebedenko. Raúl no salía de inicio desde el primer compromiso del año 2023. Era el 8 de enero, el Dépor se medía a Unionistas y el defensa abandonó lesionado el terreno de juego. Rotura fibrilar y unas semanas de baja. A la vuelta, el club había incorporada a Lebedenko procedente del Lugo, y el ucraniano se asentó en la zaga. Raúl, que con 33 años ya ha vivido muchas cosas en el fútbol, reflexiona sobre cómo afrontó estas semanas fuera del once: “Con naturalidad. Estaba jugando todo, viene una lesión y entra otro compañero. Me toca trabajar más. En todos los años de fútbol he vivido de todo y vas aprendiendo y sacando conclusiones. Cuando no cuentas con los minutos que quieres tienes que trabajar más. Trabajar más en el gimnasio, apretar... es la fórmula para que el míster te vea bien. Si no estoy jugando es porque lo está haciendo un compañeros. Somos una familia y nadie es más que el otro. Caer en el error de enfadarte o frustrarte por no jugar no es bueno para el equipo. Aquí todos tenemos que estar en el mismo camino. Las cosas personales vienen cuando esto acabe. Estamos en el Deportivo, con lo que significa y con el objetivo a cumplir, y eso es lo principal”.

De cara al duelo del domingo en A Malata, le toca a Óscar Cano decidir si le da continuidad a Raúl o le devuelve la titularidad a Raúl: “La competencia siempre es sana. Es un vestuario donde nos llevamos bien. Somos una gran familia. Entrenamos a tope para que el míster decida. Igual que cuando juegas no te dice por qué, cuando no lo hace tampoco dice nada. Nuestra labor como profesionales es entrenar a tope”, indica

El Racing y su peligro por las bandas

Héber por la izquierda y Carlos Vicente por la derecha está completando una gran temporada. Son jugadores con mucho desequilibrio y gran parte del ataque verde lo sustentan ellos. El Dépor lo sabe, tal y como reconoce Raúl, que podría verse con Carlos Vicente: “Tienen extremos rápidos, con mucha llegada y sacan buenos centros. Será un partido de mucha intensidad. Los dos equipos estamos en un buen momento y estamos analizando todas sus armas para mejorar, si cabe, el partido de ida”. En una competición tan igualada como la actual, incluso el golaveraje puede ser clave. Los blanquiazules se impusieron en Riazor por 2-0.

Entrenamiento a puerta cerrada

El técnico dijo en la rueda de prensa posterior al partido ante el Fuenlabrada que tal vez debería dar una vuelta de tuerca más al equipo fuera de casa, donde no están sacando resultados y acumulan dos derrotas seguidas. Svensson podría ser una opción para tener más mordiente arriba, presionar con la energía con la que lo hace el futbolista cedido por el Espanyol y liberar a Lucas, que podría moverse con más libertad por todo el frente de ataque. Cano trabajó a puerta cerrada en Riazor. Con Pepe Sánchez prácticamente descartado por lesión, el preparador andaluz recupera a Olabe tras cumplir un partido de sanción y pierde por este motivo a Isi Gómez, que vio el pasado sábado la quinta tarjeta amarilla

El Dépor agotó las entradas que le dio el Racing

Las últimas 676 se pusieron ayer a la vente y, a primera hora de la tarde, se vendieron todas las localidades de la zona destinada a la afición visitante. Hubo socios que llegaron a Riazor sobre las cinco y media de la mañana para asegurarse que conseguían una entrada en unas oficinas que no abrían hasta las diez.