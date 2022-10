Raúl: “Antes cuando perdíamos el balón, nos hacían muchísimo daño, estábamos mal posicionados”

Raúl García Carnero comparó en rueda de prensa la etapa actual del Deportivo de La Coruña, con Óscar Cano en el banquillo, con la anterior de Borja Jiménez, y deslizó varias críticas hacia el juego con el técnico abulense. “Sobre todo antes nos parecía que cuando perdíamos el balón, nos hacían muchísimo daño. Estábamos muy mal posicionados, ahora el equipo está mucho más equilibrado. Cambio importante de mentalidad tras pérdidas de balón, de querer recuperar la pelota, de que queremos ser los dueños de la pelota. Valoraría sobre todo lo primero que dije porque nos estábamos haciendo mucho daño”, declaró el defensor.

El futbolista coruñés habló también de forma concreta de lo que ha variado para los laterales. “Nosotros mismos, los laterales, estábamos los dos muy subidos y, cuando perdíamos balones, prácticamente no podíamos ayudar en labores defensivas porque nos cogía descolgados y por detrás de la pelota. Ahora eso lo mantenemos muy equilibrado, tanto nosotros como en otras posiciones del campo”, indicó.

Raúl hizo referencia a lo que solicita el nuevo técnico, Óscar Cano. “Lo que quiere este míster de nosotros es más esa llegada desde atrás, que no estemos tan incorporados, sino que sorprendamos, que muchas veces seamos nosotros los que podamos propiciar ese pase a la siguiente línea, no que estemos nosotros en la siguiente línea, o que con la propia jugada lleguemos desde atrás para ya ganar línea de fondo”, comentó.

En lo relativo a su rendimiento individual, el lateral zurdo señaló: “El nivel personal va unido un poco al nivel del equipo. Ha habido partidos en los que me he encontrado mejor y, en otros, peor. Físicamente me encuentro bien. Todavía no he llegado a mi máximo nivel. Aún me queda por mejorar. Sé que tengo ese margen de mejora que va a hacer que cuando aumente ese nivel individual, ayude también al equipo y conseguir ese objetivo que todos queremos”.