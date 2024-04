Raúl Alcaina (Deportivo): “No creo que nos afecte a la confianza, venimos de resultados muy buenos”

Raúl Alcaina confía en que el tropiezo ante el Arenteiro de este domingo no afecte al Deportivo de La Coruña para las cuatro jornadas que restan. El equipo blanquiazul ha reducido de seis a cuatro su colchón con el ascenso directo. “Yo creo que no, porque al final estamos entrenando muy bien, venimos de resultados muy buenos y la confianza la tenemos que tener en nosotros mismos, porque hay un grupo muy bueno de jugadores y cuerpo técnico, y a la confianza no creo que nos afecte. Le das vuelta porque obviamente queremos mejorar en todas las facetas del juego. Con el cuerpo técnico lo revisaremos, lo entrenaremos y seguramente lo mejoraremos”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Este sábado, el cuadro herculino visita a un Sestao que no pierde como local desde el mes de diciembre. El delantero llegado en el mercado de invierno quiso lanzar un mensaje de tranquilidad: “Llevamos quince jornadas sin conocer la derrota, que estamos en un buen camino, que todavía tenemos puntos de ventaja y que este es el camino a seguir. Estamos en muy buena línea, el equipo está muy bien y debemos de seguir así”.

Pocos minutos después de ingresar en el terreno de juego, Alcaina tuvo incidencia negativa en el primer gol del Arenteiro, al peinar un balón en el área. “Lo he revisado. Es un error que intento despejar el balón, no llego y no le doy con la fuerza que se necesitaba para despejarlo. Es un error que tengo que aprenderlo, mejorar y nada más”, apuntó.

Desde su incorporación al equipo, el atacante valenciano ha participado en once partidos, pero siempre como suplente y en la recta final, con un total de 209 minutos. Lleva dos goles. “Como todo futbolista, siempre quieres tener más minutos y jugar más, pero aquí hay una plantilla muy buena y el rol que me toca, a intentar ayudar al equipo y dar lo mejor de mí”.