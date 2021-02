Raí, sobre la situación del Deportivo: “No hay presión, hay orgullo por demostrar”

Presión, ansiedad, nervios...son conceptos que han salido esta semana alrededor de un Deportivo que no está logrando los resultados esperados y que le toca lucha por evitar un primer descenso en las tres últimas jornadas de la primera fase. Héctor Hernández reconocía que quizá no han sido conscientes de la categoría en la que están o que tal vez pensaban más en los play offs de ascenso que en el primer tramo de competición. Raí, sin embargo, considera que no es una cuestión mental: “Cuando juegas al fútbol piensas en hacerlo lo mejor posible, sea el escudo que sea. Cuando yo jugaba en la calle no tenía la camiseta de ningún club. Hay que disfrutar al máximo porque el día de mañana no sabes dónde estarás, ni dentro de diez minutos. No hay presión, hay orgullo de querer demostrar”, indicó el brasileño, uno de los fichajes del mercado de invierno.

Con la victoria del Racing ante el Celta B y del Zamora en Guijuelo se ha terminado de igualar la clasificación en cuanto a número de jornadas disputadas. Todos saben ya exactamente dónde están. El Dépor es sexto, dos puntos por encima del descenso y a cuatro del tercer puesto. El siguiente rival es el Pontevedra, que ocupa precisamente esa séptima plaza que hay que evitar sí o sí. “Ayer estuve viendo los dos partidos porque son dos rivales que vamos a tener y es importante analizar y ver los partidos. En cuanto a puntos y clasificación, es evidente lo que dice la clasificación. El equipo tiene que estar centrado en el partido contra el Pontevedra y no mirar más allá. Si eso es para cambiar la clasificación, bienvenido sea. No tiene que pensar en objetivos, tiene que pensar en ganar al Pontevedra”.

La única buena noticia de la semana viene de la enfermería. Rubén de la Barrera está trabajando con todos sus jugadores a excepción de Miku, que se lesionó en el calentamiento contra el Guijuelo. El encuentro ante el conjunto granate se ha convertido en uno de los más importantes de la historia del club.