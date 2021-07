Rafa de Vicente: “Cualquier camiseta que lleve este escudo va a ser bonita, estoy deseando ponérmela”

Rafa de Vicente afronta con las máximas ilusiones y expectativas su nueva etapa con el Deportivo de La Coruña. El centrocampista andaluz, que ha firmado por una temporada, considera importante el grupo que se está configurando. “Siendo muy honesto, el grupo lo veo muy familiar. Estamos desayunando aquí todas las mañanas. Ya desde primera hora, hablas con todos los compañeros, los que están llegando ahora se están uniendo al grupo muy bien y creo que es fundamental para cualquier año que quieras hacer algo importante, tener una buena piña, tener buen ambiente en el vestuario y creo que este año se está consiguiendo y que iremos a más”, señaló.

Llegado desde el UCAM Murcia, el mediocentro reconoció que, en cuanto apareció la opción del club herculino, no se lo pensó. “Aparece el Dépor y decirle al Dépor que no, ya me dirás. Es bastante, bastante complicado. Lo hablé con el presidente y el director deportivo y sin ningún problema, entendieron que para mí era muy importante venir aquí y seguir creciendo como futbolista”.

Preguntado por el nuevo diseño de la equipación blanquiazul, presentado ayer por el Deportivo, Rafa de Vicente declaró: “Cualquier camiseta que lleve este escudo va a ser bonita. Así que deseando ponérmela”.

El sorteo del calendario de Liga ha establecido un Deportivo-Celta B en la primera jornada. “Para nosotros cualquier partido va a ser importante. Y, si no te lo planteas así durante todo el año, entonces estás equivocado porque te da lo mismo ganar en casa que después ir fuera y perder esos puntos. O hacemos que todos los partidos sean importantes o yo creo que nos estaremos equivocando. Desde primera hora aquí se sabe que tanto si es el Celta B, como si es el Calahorra, como cualquier equipo, le tenemos que dar toda la importancia que se requiere”, finalizó.